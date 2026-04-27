"세계 몇 위"는 왜 이렇게 중요한가

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"MOU 사인하는데 플래카드도 걸고 사진도 찍고 한국팀이 정말 열정적으로 보였어. 그런데 행사가 끝나고 나서는 후속 조치가 거의 없더라. 왜 그런 거지?"

"세계 최초", "글로벌 몇 위", "국가 경쟁력 몇 위". 정부 발표와 대학의 연구 성과 보도, 기업 홍보자료에서 반복되는 표현이다.이런 순위와 관련 수식어는 단순한 정보 전달을 넘어선다. 우리가 어디에 자리 잡고 있는지 알려주는 확실한 '보여주기' 지표이며, 성과를 설명하고 평가하는 대표적인 잣대이다. 하지만 문제는 '무엇을 성취했는지'보다 '어디에 위치해 있는지'를 먼저 내세우는 방식이라는 점이다.이러한 경향은 숫자에만 머물지 않는다. 국제 행사나 협약식에서는 또 다른 방식의 '보여주기'가 등장한다. 정부와 지자체, 기업들이 해외 파트너와 MOU(업무협약)를 체결했다는 소식은 거의 매일 끊이지 않는다.플래카드를 걸고, 협약식을 열고, 관계자들은 그 앞에서 악수를 하며 사진을 찍는다. 이 장면은 곧 '글로벌 협력'과 '해외 진출'이라는 메시지로 확장되어 홍보된다. 그런데 한국에서는 꽤 익숙한 이런 장면이 글로벌 비즈니스 현장에서는 사뭇 다르다.크로스보더 프로젝트를 수행하며 미국과 한국 기업을 연결할 때마다 종종 듣는 말이 있다.이런 의문은 단순한 인식 차이에서 나오는 것이 아니라, 성과를 정의하는 방식의 차이에서 나온다. 미국에서 MOU는 법적 구속력이 없는 '의지 확인'에 가깝다. "앞으로 뜻을 함께할 수 있다"라는 가능성을 확인하는 단계에 불과하며 독점성도 없다. 우리와 MOU를 맺는 상대가 우리의 경쟁 상대와도 또 다른 협약을 맺을 수 있다는 말이다. 그래서 중요한 것은 협약 체결 자체가 아니라 그 이후다. 누가 무엇을 할 것인지, 언제까지 어떤 결과를 만들어낼 것인지가 핵심이다.이 지점에서 한국의 방식은 다르게 작동한다. 행사가 열렸고, 협약이 체결되었고, 언론에 노출되었다는 사실 자체가 하나의 '완료된 성과'로 기록된다. 성과를 '보여주는 것'으로 평가하는 구조에서는, 시작을 알리는 신호가 곧 성과의 끝처럼 받아들여진다.왜 이런 차이가 생겼을까? 이 현상은 단순한 보여주기 문화로만 설명하기엔 구조적 원인이 있다.첫째, 압축성장의 유산이다. 한국은 짧은 시간 안에 산업화와 성장을 이루며 외부 기준으로 자신을 스스로 증명해야 했다. "세계 몇 위인가"라는 질문은 단순한 비교가 아니라 생존의 문제였다.둘째, 위계 중심의 조직 구조다. 성과는 아래에서 위로 보고되어야 하기에, 이 과정에서 빠르게 전달되는 형식이 중요해진다. 한눈에 들어오는 순위와 행사 사진은 복잡한 설명 없이도 성과를 전달할 수 있는 가장 효율적인 수단이 된다.셋째, 고맥락 사회의 특성이다. 한국은 직접적인 설명보다 보이는 신호와 맥락으로 의미를 전달하는 데 익숙하다. 플래카드와 단체 사진은 그 자체로 하나의 '언어'가 되었다.이 세 가지 조건이 결합하면서 우리는 '성과를 만드는 시스템'보다 '성과를 보여주는 시스템'을 더 정교하게 발전해 왔다.순위, 플래카드, MOU는 결국 하나의 흐름으로 이어진다. "세계 몇 위"라는 숫자도, 협약식의 플래카드와 사진도 결국은 "우리가 잘하고 있다"는 것을 보여주는 방식이다.성과를 평가하는 기준은 두 가지다. "무엇을 했는가"와 "그래서 무엇이 바뀌었는가". 한국은 전자에, 미국은 후자에 상대적으로 무게를 둔다. 행사가 있었고 협약이 체결되었다는 사실이 성과로 인정되는 구조에서는, 그 이후의 실행은 자연스럽게 뒤로 밀려버린다. 안타깝게도 우리는 결과를 만들기보다 결과처럼 보이게 만드는 데 더 익숙해져 있는 것이다.대규모 협약이 발표되지만 실제 투자로 이어지지 않거나, 글로벌 순위나 각종 평가 지표는 개선되어 보이지만 실질적 비즈니스 가치로 연결되지 않는 경우들이 많다. 이런 괴리가 반복되면 우리가 성과를 바라보는 방식 자체에 대한 외부의 신뢰가 약해질 수밖에 없다.사진 찍고 박수 친 그 이후의 구체적인 진전이 없다면, 글로벌 파트너들에게 한국은 '이벤트 뒤 내실은 없는' 파트너라는 오명을 쓰게 될 뿐이다. 이 점이 글로벌 리더로의 도약을 원하는 한국 사회가 되새겨야 할 경고이다.이제는 질문을 바꿔야 한다. "우리는 몇 위인가"가 아니라 "그래서 무엇이 바뀌었는가"로, "무엇을 했는가"가 아니라 "무엇을 만들어냈는가"로 말이다. 이제 실질적 성과에 초점을 두는 구조로 나아가지 않는다면, 우리는 '성과 전시'라는 껍데기에 갇혀 본질을 놓치는 악순환을 반복하게 될 것이다. 성과를 '보여주는 방식'에 머무는 사회는 경쟁력이 없다.