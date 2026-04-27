"내가 죽으면 우리 애는..." 장애인권리보장법이 담지 못한 질문

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"선생님, 탈시설이 인권이라는 거 누가 모르겠어요. 그런데 시설이 없어지면, 내가 죽고 난 뒤에 우리 애는 어디로 가야 합니까? 국가가 24시간 우리 애 곁을 지켜줄 수 있나요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

나에게 엄마는 단순히 나를 낳아준 존재 그 이상의 세계다. 예기치 못한 사고로 장애를 얻고 휠체어에 몸을 맡기게 된 그 순간부터, 우리는 서로가 서로를 의미하는 지독하고도 강한 연대 속에 살았다. 나의 휠체어는 엄마의 헌신적인 손길 위에서 비로소 움직일 수 있었고, 엄마의 하루는 나의 이동 궤적에 맞춰 매분 매초 재편되었다.장애를 얻은 순간, 우리는 서로가 또 다른 서로를 의미하게 되었다. 우리는 서로를 비추는 거울이었고, 서로의 삶을 지탱하는 기둥이었다. 그렇게 15년이라는 시간이 흘러 나는 휠체어를 타고 교단에 서는 특수교사가 되었지만, 여전히 미래의 어느 지점에서 마주할 엄마의 부재를 떠올리면 가슴 밑바닥부터 먹먹함이 차오른다. 그 강한 연대를 잃는다는 생각만으로도 형용할 수 없는 슬픔과 공포가 밀려온다. 당사자인 나조차 이토록 두려운데, 의사표현조차 쉽지 않은 최중증 발달장애 자녀를 둔 부모들의 마음은 오죽할까.지난 23일 국회 본회의를 통과한 장애인권리보장법은 탈시설 권리를 명문화하며 우리 사회 인권의 새로운 지평을 열었다. 장애를 가진 당사자로서, 장애인의 권리를 시혜와 동정이 아닌 법적 권리로 규정한 이 법안의 등장은 진심으로 반갑고 고마운 일이다. 장애가 더 이상 숨겨야 할 그늘이 아닌 사회적 권리의 영역으로 들어왔다는 사실만으로도 우리는 분명 한 단계 진보했다.하지만 이 반가운 소식에도 불구하고, 매일 아침 교실 문을 열며 마주하는 부모들의 얼굴에는 좀처럼 그늘이 가시지 않는다. 인권의 진보를 축하하는 화려한 불꽃놀이가 사회 곳곳에서 펼쳐질 때, 정작 돌봄의 최전선에 서 있는 부모들은 그 빛이 닿지 않는 어둠 속에서 소리 없는 사투를 벌이고 있다. 법전 속의 문장은 견고해졌으나, 그 문장이 삶의 안전을 보장해주지 못한다는 사실을 본능적으로 감각하고 있기 때문이다.교실 문을 열며 건네는 부모들의 이 질문은 비명이자 절규다. 법은 자유라는 이름표를 달고 찾아왔지만, 현장의 부모들에게 그것은 준비되지 않은 방임이자 사지로의 내몰림으로 읽힌다. 시설이 좋아서 자식을 보내는 부모는 단 한 명도 없다. 다만 내가 죽고 난 뒤, 이 아이가 길거리에 나앉지 않고 따뜻한 밥 한 끼와 안전한 잠자리를 보장받을 수 있는 곳이 그곳뿐이라는 절망적인 확신이 그들을 시설 앞에 줄 서게 만든다.실제로 발달장애인 부모 연대 일각에서는 "탈시설이 모든 장애인에게 유익한 것은 아니다"라며 전면적인 시행에 우려를 표하기도 한다. 이는 인권을 부정하는 것이 아니라, 24시간 돌봄이 필요한 최중증 장애인과 그 가족에게 준비되지 않은 탈시설은 곧 생존을 위협하는 일이 될 수 있다는 처절한 호소다.장애인권리보장법이 탈시설이라는 거창한 당위를 선언할 때, 정작 부모들이 평생을 짊어져 온 부재의 공포는 법전 그 어디에도 기록되지 못했다. 이것이 바로 오늘날 사회적 담론의 비극이다. 인권이라는 거대 담론이 현장의 실존적 생존 문제를 간과할 때, 그 인권은 누군가에게 또 다른 형태의 가해가 될 수 있음을 직시해야 한다.현재의 탈시설 논의는 시설 밖으로 나오는 것 자체에만 매몰되어 있다. 그러나 진정한 의미의 탈시설은 건물을 나오는 행위가 아니라, 부모가 사라진 공백을 사회적 책임으로 완전히 전환하는 시스템의 이동이어야 한다. 부모들은 묻는다. "내가 없어도 이 아이의 일상은 안녕할 수 있는가?" 이 질문에 정책이 구체적인 수치와 정서적 안심으로 답하지 못한다면, 장애인권리보장법은 그저 화려한 껍데기에 불과하다.부모들은 "아이보다 딱 하루만 더 사는 것"이 유일한 희망이라고 말한다. 그것은 개인의 지극한 사랑을 넘어, 우리 사회의 안전망이 얼마나 성긴지를 보여주는 뼈아픈 기록이기 때문이다. 이제 우리는 시설을 닫느냐 마느냐 하는 소모적인 논쟁을 멈추고, 부모라는 거대한 세계가 사라진 빈자리를 무엇으로 채울 것인지에 대해 더 내밀한 대답을 내놓아야 한다.먼저, 부모라는 사적인 보호자를 대신할 공공의 동반자가 필요하다. 내 아이의 일상을 끝까지 옹호해주고, 중요한 순간마다 곁에서 의사결정을 돕는 공적 후견 체계가 부모들의 가장 큰 불안인 '누가 내 아이를 지켜줄 것인가'에 대한 답이 되어야 한다.또한, 감옥 같은 시설이 아니라 내 집 거실에서 이웃의 안부를 물으며 늙어갈 수 있는 지역사회 속의 평범한 일상을 약속해야 한다. 휠체어를 타고 학교 문턱을 넘는 일이 투쟁이 아닌 일상이듯, 전문 인력이 집안 곳곳으로 스며들어 돕는 고밀도 돌봄이 실현되어 "내 아이가 이웃과 섞여 안전하게 살 수 있다"는 확신을 주어야 한다.마지막으로, 부모가 피땀 흘려 일궈놓은 자산이 오직 자녀의 생애를 위해서만 투명하게 쓰이도록 보장하는 경제적 울타리가 정교하게 설계되어야 한다. 그래야만 부모들은 비로소 자식의 손을 놓고 마음 편히 눈을 감을 수 있다.학교에서 돌아온 나를 맞이하는 엄마의 뒷모습을 볼 때마다 나는 다짐한다. 내가 받은 이 사랑과 연대가 나만의 특권이 되어서는 안 된다고 말이다. 엄마라는 세계가 사라진 뒤에도 나의 휠체어가 멈추지 않고, 나의 학생들이 지역사회 안에서 안전하게 살아갈 수 있다는 믿음. 그 믿음을 주는 것이 진정한 국가의 실력이다. 이제는 법이 아닌 사람의 공포에 답해야 한다.장애인권리보장법이 진정으로 장애인의 권리를 보장하고 싶다면, 부모들의 눈물 젖은 질문에 먼저 귀를 기울여야 한다. 당신이 없어도 이 아이의 일상은 무너지지 않을 것이라고, 우리 사회가 그들의 곁을 지키는 든든한 보호자가 되겠노라고 말이다.엄마의 부재를 떠올려도 더 이상 가슴이 먹먹하기만 하지 않은 나라, 사랑하는 사람을 잃는 슬픔이 생존의 위협으로 이어지지 않는 나라. 그런 안전한 홀로서기가 가능한 나라를 나는 오늘도 꿈꾼다. 그것이 휠체어 위의 특수교사인 내가 아이들에게 줄 수 있는 가장 큰 희망이자, 우리 엄마에게 전하고 싶은 마지막 안심이기 때문이다.