발레 하는 사람이 달리기를 시작했을 때

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20년 차 발레 강사이자 몸의 언어로 마음의 궤적을 읽어내는 관찰자입니다. 발레 언어로 내면을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲새벽 호수공원 ⓒ 민소희 관련사진보기

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어릴 때부터 발레를 시작한 저에게 몸은 온전히 지켜내야 할, 가장 깨지기 쉬운 유리그릇과 같았습니다. 혹여나 다치거나 관절에 무리가 갈까 봐 남들이 평범하게 누리는 일상의 즐거움들은 늘 마음의 창문 너머로만 바라봐야 했습니다.하얀 눈 위를 시원하게 활강하는 스키도, 계획 없이 무작정 떠나는 거친 여행도, 친구들과 어울려 땀 흘리던 활기찬 스포츠도 제겐 감히 닿을 수 없는 영역이었습니다. '무용수는 몸이 재산'이라는 무거운 책임감은 삶의 수많은 역동적인 조각들을 지레 내려놓게 만들곤 했습니다.그렇게 오랫동안 저는 연습실이라는 견고하고 안전한 벽 안에서만 숨을 쉬었습니다. 거울 속에서 허용되는 정교한 계산만이 정답이라 믿었고, 부상을 피하기 위해 몸을 사리는 것만이 지혜라 여겼습니다.자세가 곧 내가 살아온 몸의 역사라면, 오랫동안 거울 앞에서 강박적으로 통제해 온 나의 자세는 어쩌면 상처받지 않으려 세상의 온갖 경험을 밀어냈던 방어의 기록이었을지도 모릅니다. 우리 몸은 우리가 지나온 모든 계절과 차마 분출하지 못하고 삼켜야 했던 감정까지도 근막과 세포 사이에 묵묵히 저장해둔, 가장 정직한 일기장인데 말이죠.그러나 새벽의 대지 위를 달리기 시작하면서, 저는 내 몸이라는 일기장의 페이지를 전혀 다른 문장으로 쓰기 시작했습니다. 어릴 적 해보지 못한 아웃도어 스포츠에 대한 아쉬움은, 비로소 내 발로 지면을 당차게 밀어내는 달리기의 정직한 역동성을 통해 고스란히 채워졌습니다.어둠의 끝자락과 빛의 시작이 맞닿아 뿜어내는 그 서늘하고도 경이로운 숨결 속에서, 통제되어 있던 감각들이 일제히 해방되는 것을 느꼈습니다. 고요한 공기를 가르는 새들의 노랫소리는 잠들어 있던 감각망을 깨우는 가장 다정한 속삭임이었고, 코끝을 스치는 짙은 풀내음과 손끝에 스치듯 닿는 사각하고 촉촉한 꽃잎의 촉감은 폐부 깊숙이 스며들어 오감을 투명하게 깨우는 강렬한 심폐소생술 같았습니다.달리다 보면 오늘 처음 마주한 하늘의 빛깔이 너무나 압도적이어서, 힘차게 내딛던 발걸음을 멈추고 우두커니 서 있게 되는 순간이 있습니다. 저를 멈춰 세우는 것은 가쁜 호흡이 아니라, 역설적이게도 이 거대한 자연 속에서 나의 실존을 대면하게 만드는 경외감입니다.목표만을 향해 지름길과 갈림길을 찾아 쉽고 편한 보상만을 쫓는 삶은 정작 그 길 위에서 마주할 소중한 서사를 잃어버리게 만듭니다. 그 자리에 멈춰 선 순간조차 저는 여전히 생의 한복판을 누구보다 뜨겁게 달리고 있으며, 그것이 바로 속도감 속에서도 사유를 잃지 않는 '달리며 산책하는' 저만의 방식입니다. 그래서 저는 목적지에 닿는 속도보다 과정을 음미하는 그 느긋한 다정함을 참 좋아합니다.대지 위에서 마주한 이 자유로운 감각들은 비단 신체뿐만 아니라, 내 안의 완고했던 생각의 지도까지 바꾸어 놓았습니다. 본래 인간의 뇌는 외부에서 들어오는 정직한 자극을 기반으로 신경세포의 연결 구조를 스스로 바꾸어 나가는 탁월한 능력, 즉 '뇌가소성(Neuroplasticity)'을 지니고 있습니다.거울이라는 시각적 통제 시스템 안에 내 몸을 가두어 두었을 때, 저의 뇌 역시 끊임없이 타인의 시선을 의식하며 고단한 감정이나 슬픈 상황을 외적인 환경 탓으로 돌리려는 정교한 변명을 만들어내곤 했습니다. 완벽하지 못한 자신을 자책하고 주변에 흔들렸던 것은, 어쩌면 좌뇌의 이성적 내러티브가 지어낸 일시적인 해석의 오류였음을 이제는 압니다.신경해부학적인 관점으로 내면을 바라보며 깨달은 것은, 삶에서 벌어지는 모든 거친 환경을 내가 다 통제할 수는 없을지라도 그 경험을 어떻게 지각하고 수용할 것인가 하는 문제는 온전히 나에게 달려 있다는 사실입니다.내 뇌를 통과하는 감각을 주도적으로 선택할 수 있는 권리, 외부의 그 무엇도 내 허락 없이는 마음의 평화를 앗아갈 수 없음을 인지하는 것. 그것이 바로 인간이 가진 가장 위대한 치유의 힘이자 진정한 자유입니다.그 진리를 온몸으로 깨달았을 때, 저는 내 인생에 주어지는 모든 것에 기꺼이 고마워하는 쪽을 택하기로 했습니다. 잃어버린 신체의 기능을 되찾고 삶의 궤도를 회복하는 근원적인 힘은, 결국 나의 뇌와 몸을 가장 존엄하게 대하는 내면의 태도에서 나오기 때문입니다.이제 저는 거울 속의 완벽하게 훈련된 선을 넘어, 거친 지면을 박차고 나아가는 발바닥의 투박하고 정직한 감각 또한 사랑하려 합니다. 철저히 보호받던 연습실의 고요함도 너무나 소중하지만, 어릴 때 해보지 못한 도전을 대지 위에서 실시간으로 마주하며 가소성 있게 변화하는 나의 세포들을 바라보는 일은 비할 데 없는 감동을 줍니다.지름길이 아니어도 괜찮고, 남들보다 조금 늦은 여정이어도 좋습니다. 우리는 저마다의 박자로 다시 시작될 새로운 계절을 향해 묵묵히 나아가고 있으니까요. 거울을 등지고 선 이 광활한 대지 위에서, 가장 정중하고도 자유로운 저만의 진짜 춤이 다시 시작된 것 같아 매일 아침이 설렙니다.