[사진] 마지막 봄... 이주 앞둔 부산 우암동 철탑마을 주민들

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. 철탑마을(대연우암공동체) 사람방과 그 위 농성 철탑. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. 지난 강제철거에 맞서 동네 사랑방 지붕위에 설치한 농성 철탑에서 바라본 주변 풍경. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. 한 이주민이 동네 고양이들에게 먹이를 주면서 주민 이주 이후 이들의 삶을 걱정하고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲5월 말 전면 이주를 앞둔 부산 우암동 철탑마을. 주민들이 떠날 준비를 하는 가운데, 마을의 일상도 함께 끝을 향하고 있다. 이곳은 과거 주민들이 마을 강제철거에 맞서 세운 감시 초소였는데, 현재는 민간개발사의 초소로 바뀌었다. ⓒ 정남준 관련사진보기

26일 부산 남구 부산 남구 우암동(대연동 일부) 철탑마을(대연우암공동체)을 찾았다.이곳은 오는 5월 말을 끝으로 완전히 비워질 예정이다. 최근 남아 있던 55세대가 모두 이주하기로 하면서, 70여 년 이어져 온 산복도로 공동체도 역사 속으로 사라지게 됐다. 이곳은 한국전쟁 이후 피란민들이 정착하며 형성된 마을로, 부산이 임시 수도였던 시절 갈 곳 없던 사람들이 산비탈과 철탑(송전탑) 아래에 터를 잡으면서 시작됐다. 이후 세월이 흐르며 마을은 하나의 생활 공동체로 자리 잡았지만, 땅의 소유권은 주민들에게 없었다.상당 부지가 과거 부산외국어대학교 소유였고, 주민들은 무허가 상태로 장기간 거주해왔다. 이미 1990년 무렵 당시 부지 소유자였던 부산외국어대학교가 철탑마을 주민들을 상대로 제소한 명도소송에서 주민들이 패소하면서 법적 권리는 인정받지 못한 상태였고, 이후 본격적인 강제철거 시도와 싸움이 반복되었으며, 결국 지금의 이주 결정으로 이어졌다.대학 이전 이후 부지가 민간에 매각되면서 상황은 급격히 달라졌다. 아파트와 공원 등을 포함한 대규모 개발사업이 본격 추진되면서 철탑마을 역시 철거 대상에 포함됐고, 시행사와 주민 간 협의 끝에 이주가 현실화됐다. 개발 일정이 확정된 상황에서 더 이상 거주를 유지하기 어려운 데다, 법적 지위 또한 취약해 주민들로서는 선택의 폭이 크지 않았던 것으로 보인다. 오랜 기간 이어져 온 '마을공동체'는 결국 개발의 그늘 아래서 사라지게 되었다.현장을 찾은 마을은 이미 이주가 진행 중이었다. 비어 있는 집들이 늘어나고 있었고, 좁은 골목에는 이삿짐이 쌓여 있었다. 낡은 계단과 이어진 집들 사이로는 여전히 생활의 흔적이 남아 있었지만, 마을 전체에는 끝을 앞둔 분위기가 감돌았다.특히 눈에 띄는 것은 마을 곳곳을 오가는 고양이들이었다. 주민들이 오랫동안 돌보던 길고양이들로, 일부 주민들은 떠나는 순간까지 사료를 챙겨놓고 있었다. 한 주민은 "사람은 떠나도 얘들은 여기 남는다"며 "가능하면 다시 와서 밥을 주고 싶다"고 말했다. 그러나 개발이 시작되면 이마저도 쉽지 않을 전망이다. 결국 사람뿐 아니라 이곳에서 함께 살아온 동물들 역시 터전을 잃게 된다.철탑마을의 소멸은 단순한 주거지 철거 이상의 의미를 갖는다. 이곳은 오랜 시간 형성된 공동체였고, 특히 고령 주민들이 서로를 돌보며 살아온 공간이었다. 하지만 이주 이후 주민들은 인근 저가 주거지나 임대주택 등으로 흩어질 가능성이 크다. 같은 지역에 다시 모여 살기는 쉽지 않은 상황이다. 이는 부산 산복도로 마을에서 반복되어 온 흐름이기도 하다. 개발이 진행되면 물리적 환경은 개선되지만, 기존 주민들은 다른 곳으로 이동하고 공동체는 해체되는 구조다.철탑마을 역시 그 전형적인 경로를 따라가고 있다. 무허가 주거라는 법적 한계, 민간 중심 개발, 그리고 부족한 재정착 대책이 맞물리면서 결국 '협의 이주'라는 형태로 정리됐다. 5월 말 이후 이곳에는 새로운 아파트 단지와 공원 및 도시 시설이 들어설 계획이다. 그러나 철탑 아래 골목에서 이어져 온 삶의 방식과 관계까지 함께 옮겨지지는 않는다. 사람들은 떠나고, 기억만 남게 된다. 철탑마을의 마지막 봄이 그렇게 지나가고 있었다.