보문산 자락에서 '늑구'를 생각하며 돌아본 길

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큰사진보기 ▲보문산 큰나무 전망대 ⓒ 김병모 관련사진보기

'대전 오월드'에서 탈출했던 늑구가 붙잡혔다는 소식이 알려진 다음 날인 지난 18일, 모처럼 보문산 행복 숲길(14.5Km)을 따라 보문산 큰 나무 전망대에 올랐다. 이 숲길은 산림 재해 예방과 보호로 보문산 중턱에 조성된 길이다. 대전 시민들이 애용하는 곳이기도 하다. 숲길 따라 조팝나무꽃이 뻥튀기 매달아 놓은 듯 하얗게 피었다. 숲길을 오르는 길목마다 영산홍과 산앵두나무꽃이 물들었다. 길옆으로 애기똥풀꽃도 바람에 넘실거린다.봄 햇살로 발걸음이 가볍다. 좀 더 오르자, 새들이 조잘대고 노란 나비들이 필자 주변으로 앞서거니 뒤서거니 춤을 춘다. 보문산이 온통 푸르게 우거진 숲으로 편안함을 준다. 용케도 봄바람이 찾아와 필자의 등을 밀어준다.숲길 건너편에 모자를 둘러쓴 한 아낙이 고개를 숙인 채, 쑥을 캐고 있다. 예사롭지 않은 손놀림이다. "쑥 많이 캐셨나요"라고 묻자 이제 시작이란다. 그동안 '늑구(늑대)'가 탈출하여 보문산에 오르지 못했다고 한다. 날씨도 좋고 해서 보문산에 왔다고 한다. 그사이 쑥이 많이 자라 바쁘단다. 싱그러운 봄을 캐는 아낙은 저녁 반찬으로 어떤 요리를 생각할까.같은 강물에 두 번 다시 발을 담글 수 없듯, 늑구 탈출로 주춤했던 보문산의 봄은 어제와 다르게 변하고 있었다. 보문산(457m)은 대전 시민들이 어렵지 않게 오르는 대전 근교 명산이다. 명산답게 보문산 주변으로 오랜 전통을 자랑하는 명문 사학들이 있다. 그 학교 옆길로 보문산을 오르는 사람들도 많다.그동안 '늑구'가 탈출했던 '대전 오월드'가 보문산 자락에 있는 터라, 시민들은 보문산을 오르는 것을 자제했다. '늑구'가 탈출했다는 소식이 매체를 타고 세상에 퍼지자 시민들은 두려움 반, 호기심 반으로 늑구 소식에 귀를 기울였다.흥미롭게도 늑구 탈출이 여러 시각에 따라 전국적인 관심을 모았다. 적지 않은 '늑구 앓이'로 어느 빵집에선 '늑구 빵'을 출시하기도 했다. "늑구야, 돌아와서 고마워" 현수막까지 걸릴 정도이다. 다른 한편에선 늑구 탈출을 계기로 야생 동물을 우리에 가두고 사람들의 구경거리가 되어야 하는가에 대한 근본적인 의문을 제기했다.우리에 갇힌 야생 동물 늑대들은 사람들의 구경거리를 제공하지만, 야행성 늑대의 행복 추구와는 관계없는 일이다. 유발 하라리의 <사피엔스>의 말을 빌리지 않아도, 우리에 갇힌 늑대는 인간 욕심을 채우는 희생일 뿐이다. 이번 기회에 늑대 입장을 조금이라도 이해할 필요가 있겠다. 우리 안에서 받은 스트레스가 오죽했으면, 탈출을 강행했을까. 한 번쯤 늑대 입장으로 봐 달라는 하소연 아니었을까.탈출했던 직접적인 이유도 스트레스 때문이라고 한다. 대전환경운동연합이나 대전충남녹색연합도 이와 같은 맥락으로 논평을 내고, 이번 늑구 탈출을 단순한 해프닝 정도로만 바라보면 안 된다고 강조하고 있다. 물론 이번 늑대 탈출을 계기로 재발 방지를 위해 '대전 오월드'의 안전 시설을 더욱 강화했으면 좋겠다.생각이 이쯤 이르자 대전 목재 문화체험장이 보이고 어느새 보문산 '큰 나무 전망대'에 이르렀다. 예전엔 보운대 혹은 대전 전망대라 불렀다. 전망대 앞엔 세월의 무게를 가늠하기 힘든 플라타너스나무가 벤치 의자를 껴안은 채, 그늘을 내주고 있다.계단을 통해 전망대에 올라 파노라마처럼 펼쳐진 대전시 전경을 바라본다. 2026년 3월에 개관된 보문산 큰 나무 전망대 답게 시설이 잘 정돈되고 깨끗하다. 화창한 날씨도 더 했을까, 주변이 멋지다 못해 아름답다. 디지털 망원경까지 배치되어 즐거움을 더한다. 3층으로 엘리베이터를 타고 올라가 유리창 밖으로 보는 경치도 일품이다. 밖의 전망은 테라스 공간이다. 전망대 관람은 매주 가능하고, 월요일은 정기 휴관이라고 한다.전망대 앞에 한때 보문산의 명물이었던 보문산 케이블카 '캐빈'이 아쉽게도 임무를 다하고 전시되어 있다. 캐빈은 보문산 입구에서 보운대(전망대)까지 37년간(1968년~2005년) 운행했다고 한다. 대전 시민이라면 한 번쯤 타봤을 추억의 관광 케이블카.큰 나무 전망대에서 내려오는데, 젊은이들이 반려견을 앞세우고 올라오고 있다. 반려견은 뭐가 그리 좋은지 꼬리가 떨어질 듯이 흔들어 댄다. 견주의 표정도 밝아 보이기는 마찬가지이다. 그때, 필자와 같은 걸음으로 내려가는 중년의 부부가 속삭이듯 말을 이어간다. "오늘 내 말 듣고 전망대 오길 잘했지" 아내의 말이 끝나자마자, 남편 되는 분이 "그래요"라고 맞장구친다. 늑구 탈출에 대한 걱정을 잊은 지 이미 오래된 듯하다.