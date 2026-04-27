큰사진보기 ▲낮 최고기온이 25도 안팎의 초여름 날씨를 보인 26일 서울 광화문광장에서 양산을 쓴 시민이 분수터널을 지나고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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얼마 전까지만 해도 4월은 '완연한 봄'이었다. 이제는 4월의 봄이 사라지고 있다. 한반도 곳곳의 낮 기온이 20도를 훌쩍 넘는 날이 잦아졌다. 봄은 완만한 전환이 아니라 여름으로 급히 밀려나는 짧은 경유지가 되고 있다. 계절은 여전히 달력 위에 표시되지만 체감되는 시간은 달라지고 있다.겉으로 드러난 원인은 강한 햇볕과 정체된 고기압이다. 맑은 하늘 아래 지표면은 빠르게 가열되고 공기는 쉽게 식지 않는다. 하지만 이러한 설명으로 반복되는 봄철 고온 현상을 설명하기에는 부족하다. 진짜 원인은 더워진 지구다. 장기적으로 축적된 열에 있다. 봄의 이상 고온은 일시적 기상 현상이 아니라 기후 시스템이 변하고 있다는 신호다.봄이 빨라졌다는 건 꽃이 일찍 피고 수확이 앞당겨졌다는 낭만적 의미가 아니다. 농업의 시간표 전체가 흔들리고 있다는 뜻이다. 생육 단계에 들어서는 시기가 앞당겨지면서 더 긴 기간 동안 위험에 노출된다. 따뜻한 날씨가 일찍 찾아오지만 이어 갑작스러운 저온이 닥치기도 한다. 짧은 시간 동안 우박과 강풍이 겹치기도 한다. 봄은 빨라졌지만 안정성은 사라지고 있다.기후위기가 '평균기온 상승'으로 표현되지만 농업 현장에서 체감되는 변화는 복합적이다. 더위가 아니라 변동성이 문제다. 날씨가 예측 가능해지지 않으면 농업이 먼저 흔들린다. 비가 와야 할 때 오지 않고, 오더라도 짧은 시간에 집중된다. 온도가 올라야 할 시기에 오르지 않거나, 반대로 너무 빠르게 상승한다. 이러한 불균형은 작물의 생장 주기를 교란시키고 병해충의 발생 패턴까지 바꿔 놓는다.산나물 수확 시기가 열흘 이상 빨라지고, 과수의 개화 시기가 일주일 앞당겨지는 현상은 예외적인 일도 아니다. 꽃이 빨리 핀 뒤 찾아오는 저온과 우박은 그대로 피해로 이어진다. 이는 수확량 감소를 넘어 농가 소득 불안정으로 직결된다.'빠른 봄'은 '빠른 수확'이 아니라 '긴 위험 기간'을 의미한다. 농민들은 전통적인 계절 달력에 의존할 수 없게 됐다. 경험으로 축적된 농사는 무력화되고 매년 새로운 판단을 해야 한다. 새 달력을 써야 한다. 그리고 이 부담은 개별 농가에 고스란히 전가되고 있다.농업만이 아니다. 봄철 이상 고온은 산불 위험을 크게 높인다. 기온이 높고 공기가 건조하며 강풍이 겹치면, 산림은 순식간에 거대한 연료로 변한다. 낙엽과 마른 풀은 수분을 잃고 작은 불씨 하나로도 대형 산불로 확산될 수 있다. 최근 몇 년간의 봄철 대형 산불은 우연이 아니다.이러한 상황에서 기존의 대응 방식은 한계를 드러내고 있다. 정책은 주로 '피해 발생 이후 복구 지원'에 초점을 맞춰 왔다. 재난이 발생하면 예산을 투입해 복구하고 피해를 보전하는 방식이다. 기후위기 시대에는 사후 대응만으로 충분하지 않다. 피해의 규모와 빈도가 동시에 증가하는데, 복구 중심의 접근은 재정적 부담만 키울 뿐 해결책이 될 수 없다.'적응 체계'의 구축이 필요하다. 기상 예측, 농업 기술, 산림 관리, 건강 보호, 보험과 재정 지원이 따로 있는 게 아니고 하나의 시스템으로 연결돼야 한다. 예측은 더 정밀해져야 하고 정보는 바로 농업 현장에 전달돼야 한다. 작물 선택과 재배 방식은 변화된 기후에 맞게 바뀌어야 하며 산림 관리 역시 예방 중심으로 재편돼야 한다. 기후 부담을 분산시키기 위한 보험과 재정 지원 체계도 정교하게 설계될 필요가 있다.'기후 대응 농업'은 미래 과제가 아니다. 현재의 생존 조건이다. 작물의 품종을 바꾸고 재배 시기를 조정하며 시설 농업과 스마트 기술을 도입하는 등 구조적인 변화가 요구된다. 물론 이러한 전환은 개별 농가의 노력만으로는 불가능하다. 정책적 지원과 제도적 기반이 뒷받침되어야 한다.기후변화는 농촌을 넘어 사회 전체의 문제다. 식량 생산의 불안정은 결국 소비자 물가와 식량 안보로 이어진다. 산불과 같은 재난은 도시와 농촌을 가리지 않는다. 건강 문제 역시 마찬가지다. 봄철 고온과 미세먼지, 건조한 공기는 호흡기 질환과 열 스트레스의 위험을 높인다. 기후변화는 우리의 일상 깊숙이 들어와 있다.기후변화는 빨라지고 있는데 대응 체계는 과거에 머물러 있다. 단순한 정책 지연이 아니라 인식의 문제다. 기후를 '환경 문제'로만 한정하면 대응은 주변으로 밀려나기 쉽다. 기후는 경제, 산업, 복지, 안전을 관통하는 핵심 변수임을 명심하자.4월의 초여름 더위는 가벼운 옷차림으로 끝나지 않는다. 우리 삶의 방식을 재조정해야 함을 말한다. 우리는 변화한 기후에 맞춰 사회 시스템을 재설계할 준비가 돼 있는가. 농민에게만 새로운 달력을 요구할 것인가, 아니면 국가 전체가 새로운 기준을 만들어갈 것인가.봄의 기후가 바뀌고 있다. 정부의 기후 대응 체계도 맞춰 바뀌어야 한다. 어쩌면 더 빨라야 한다. 이는 단지 환경을 보호하기 위해서가 아니라 사회 전체의 지속가능성을 지키기 위한 최소한의 조건이다.