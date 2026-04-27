석탄화력발전소 밀집... 충남 온실가스 배출량 전국 58% 차지

큰사진보기 ▲충남 보령화력 발전소 모습. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

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석탄화력발전소가 밀집한 충남이 온실가스 배출량도 전국 최고 수준을 기록한 것으로 확인됐다. 충남지역 온실가스 배출량 순위는 태안화력 1위, 당진화력 2위, 보령화력이 3위를 차지했다. 전국 석탄화력발전소 61기 중 28기가 충남에 있다.충남환경운동연합(상임대표 황성렬, 아래 단체)은 최근 정보공개청구를 통해 확보한 5개 발전공기업의 석탄화력발전소 자료를 분석한 결과, 충남 지역 석탄화력발전소는 2025년 한 해 동안 6955만톤의 온실가스와 1만5894톤의 대기오염물질을 배출한 것으로 나타났다고 밝혔다. 이는 전국 석탄화력발전소 가운데 온실가스 배출량의 58.8%를 자치하는 수치다.단체는 "태안화력의 2025년 온실가스 배출량은 2291만톤으로 전국 석탄화력 가운데 1위를 기록했다. 이는 태안화력의 설비용량이 6100MW로 가장 크기 때문"이라며 "다만 지난해 12월 태안화력 1호기 폐쇄의 영향으로 태안화력 전체 온실가스의 평균 배출량 (2322톤, 2019년부터 2025년 배출량 평균)은 앞으로 소폭이나마 줄 것으로 기대되고 있다"라고 분석했다.당진화력의 2025년 온실가스 배출량은 2272만톤으로 전국 석탄화력 가운데 태안화력에 이어 2위를 기록했다.이에 대해서도 단체는 "당진화력의 2025년 온실가스 배출량은 전년도 2131톤에 비해 6.6%가 늘었다. 당진화력은 2024년 한 해 동안 2호기와 3호기의 환경개선공사로 완전히 중단된 상황이었다. 다만 지난해 정상 가동돼 배출량이 증가한 것으로 분석된다"라고 설명했다.보령화력(신보령화력 포함)의 2025년 온실가스 배출량은 2135만톤으로 나타났다. 전년도 배출량 2180만톤 대비 2.1% 감소했다.관련해 단체는 "폐쇄를 앞둔 보령화력 5호기의 대기오염물질의 원 단위 배출량(0.33kg/MWh)은 전년도에 이어 평균보다 높게 나타났다"라며 "그러나 보령화력 5호기는 올해 6월에 폐쇄 예정임에도 정부가 중동전쟁을 이유로 수명연장을 검토하는 것으로 드러나 지역사회의 주민건강 영향 우려의 목소리가 높다"고 지적했다.조순형 충남환경운동연합 에너지전환팀 팀장은 "지난해 충남지역 석탄화력의 온실가스와 대기오염물질 배출량은 전체 석탄화력 배출량의 60%에 가까울 정도로 여전히 높은 것으로 나타났다"며 "우리나라 전체 온실가스와 대기오염물질 배출량에서 석탄화력이 가장 비중이 높고 그중에서도 충남이 절반 이상을 차지하고 있을 정도로 문제가 심각하다"고 밝혔다.이어 "그럼에도 정부는 올해 중동사태를 이유로 보령화력 5호기, 태안화력 2호기의 수명을 연장하려 하고 있으며 여기에 더해 2040년 이후 수명이 남아있는 21기 석탄화력도 '안보 전원'을 이유로 수명 연장을 시도하고 있다"고 지적했다. 그러면서 "에너지안보의 측면에서도 연료를 해외에 의존하지 않고 자급 가능한 재생에너지로 전환해야 한다"고 주장했다.