'아, 어, 오, 우, 으, 이'가 뭐길래... 초보 한국어 강사의 잠 못 이루는 밤

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(관련 기사 : 나의 첫 제자들... 방글라데시 학생 11명, 네팔 학생 2명
)
새벽 3시 30분, 4시, 5시, 5시 30분. 한 대학 어학당의 외국인 대학생 대상 한국어 강사가 되어 처음 수업을 시작한 3월 말 이후, 나는 목요일 한정 새벽형 인간이 되었다. 첫 수업이 있었던 목요일엔 새벽 1시 30분에 눈이 떠졌다.
'안 돼, 자야 해.'
다시 눈을 감았지만 2, 30분마다 깨기를 반복했고, 결국 새벽 3시 30분에 벌떡 일어났다. 쌀쌀한 새벽 공기에 패딩을 걸치고 '아, 어, 오, 우, 으, 이' 모음 여섯 개를 위한 수업 내용을 검토했다. 학생들이 교실에 들어오는 순간부터 처음 건네는 인사, 표정, 내 소개, 한국말 인사, 한글 소개와 모음 수업, 교실 용어와 규칙 안내를 상상하며 4시간 동안 유지할 호흡과 분위기를 점검했다. 3일이나 준비했는데도 수정할 부분은 계속 나타났다. 모음 여섯 개 수업 준비에 그만한 시간이 필요했을까 지금도 이해는 잘 안 되지만, 현실은 그랬다.
새벽부터 수업 준비를 하며
지난 23일, 다섯 번째 수업이 있는 날. 잠자리에 들며 '긴장이 풀려 늦게 일어나면 어쩌지' 잠시 우려했는데, 이 때문인지 새벽 2시 26분부터 눈이 떠졌다. 결국 몇 번의 뒤척임 끝에 5시 30분에 일어났다. 수업 내용을 시뮬레이션하는데, 역시 수정 사항이 또 생긴다. 생각을 중심으로 작성한 PPT의 내용과 순서가 머릿속 가상 수업과 맞지 않은 부분이 드러난다. 세세한 교안이 없으면 불안한 나는, 아직은 초보 선생이다. 경험과 순발력이 부족하니 최대한 꼼꼼하게 상상하면서 PPT와 교안을 작성하고, 그것을 길잡이 삼아 수업한다.
'이것은, 저것은, 그것은 뭐예요?', '누구의 것이에요?'를 배우는 날이다. 3주에 걸친 한글 수업을 마치고, 한 주 전부터 문법과 표현을 배우기 시작했다. 지난주엔 '이름이 뭐예요?', '어느 나라 사람이에요?', '직업이 뭐예요?'를 배웠다.
진도와 별개로 학생들은 아직 한글 읽기와 쓰기를 어려워한다. 한국에서 태어나 한국어만 사용하고 학교 교육을 2년이나 받았는데도, 여전히 한글 쓰기에 능숙하지 않은 초등학교 3학년 아들을 생각하니, 학생들의 어려움이 이해되지 않는 것도 아니다. 그렇다고 계속 붙들고 있을 수도 없는지라 매주 받아쓰기와 쓰기 숙제를 병행하기로 했다.
지난 수업 받아쓰기 노트를 보다 웃음이 났다. 다 큰 성인들이 써 놓은 어색한 한글이 어찌나 귀여운지. 언어권 별로 익숙하지 않은 발음들이 있는데, 방글라데시 학생들에게는 '아'와 '오' 발음 구분이 어려운가 보다. 들리는 대로, 또 자신이 발음하는 것을 기준으로 적다 보니 이 부분에서 실수가 많이 보인다.
'발음이 다르더라도 단어 자체를 외우는데 왜 틀릴까?' 궁금하기도 했는데, '너도 영어 스펠링 헷갈리잖아'라는 마음속 소리가 들려왔다.
'익숙하지 않은 발음, 익숙하지 않은 모음과 자음을 조합해 글자를 쓰는 것은 당연히 어려운 일이지.'
고개가 끄덕여진다. 와중에 큼직하고 또렷하게 한글을 써낸 학생들의 노트를 보니 기특함에 미소가 번진다. 두 번째 수업 시간에 선물로 나누어 준 '깍두기 노트'는 받아쓰기와 연습용으로 사용하고 있다. 받아쓰기 후에 걷어 와 틀린 글자를 교정하고, 균형이 어긋난 글자를 바로잡아 준다. 빨간펜을 들었지만 빗금을 긋거나 동그라미를 치지는 않는다. 추가 과제나 점수 매김 없이 최대한 친절히 안내만 해 주려고 한다. 틀린 문제를 다섯 번씩 써 오게 하거나, 재시험을 볼까 생각도 했지만, 부족함을 채우는 것은 학생 자신에게 맡기기로 했다.
유독 한글 공부가 안 된 학생 두 명이 있다. 그중 한 명은 지난 12월에 입학해 두 번째 초급반을 듣고 있는데, 대여섯 개의 모음자 외엔 읽지도 쓰지도 못한다. 지난 수업 시간에 연습 문제를 푸는데, 교재에 적힌 글자와는 전혀 무관하게 읽고 말하는 것을 보고 웃음이 났다. 쓰기 시간에는 옆 친구가 적어 놓은 문장을 보고 심혈을 기울여 그리는 모습에 웃음을 참지 못했다. "You draw well(잘 그리네요)" 하고 말을 건넸더니, 함께 웃는다. 그 학생의 받아쓰기 노트는 빈칸이 많고, 엉뚱한 글자가 많다.
이천 원을 주고 산 '참 잘했어요' 도장을 꽝 찍고, 3학년 아들의 서랍에 굴러다니던 자그마한 'cheer up(힘내요)' 도장도 찍었다. 'cheer up' 도장은 조금 더 공부가 필요한 학생에게만 찍어주려 했는데, 애매한 학생에게 찍다 보니 결국 다 찍게 되었다. 진짜 'Cheer up'이 필요한 학생에겐 따로 메모를 남겨야겠다 싶어 시작한 응원의 메시지도 결국 모든 학생들의 노트에 적혔다.
'어렵지? 하루에 세 단어씩만 외워보자. 금방 익숙해질 거야!'
'거의 완벽한데! 너무 잘했어.'
'처음이라 어려울 텐데, 너무 잘하고 있어. keep going!'
안부를 묻고, 축하를 나누며... 더 많이 알려주고 싶은 마음
수업 준비를 함께하는 AI 동료와 열심히 영어 표현을 작성하고, 정성 들여 적었다. 양껏 가르치지 못하는 초보 교사의 답답함과 미안함이 이렇게나마 상쇄될 수 있다면 좋겠다는 바람도 조금 담았다.
노트를 품에 안고 들어서는 교실의 공기가 조금은 편안해졌다. 학생들의 표정도 한결 부드럽다. 다만 환절기 날씨 때문인지, 적응통을 겪느라 그런지 부쩍 아픈 학생들이 많다. 열감기로 지난주 수업 내내 엎드려 있었던 학생이 오늘은 아예 결석을 하고 시내 병원에 갔단다. 지난주에 아파서 결석했다 출석한 학생들의 안부를 묻고, 오늘 아파서 결석한 학생들 소식에 걱정하며 수업을 시작한다.
네팔의 전통 의상을 곱게 차려 입고 이마에 붉은 점을 찍은 친구가 눈에 띈다. 놀라워하는 내 표정에 수줍게 말한다.
"마이 버스데이."
"와~ 축하해요! 너무 예뻐요!"
얼른 칠판으로 나가 '생일 축하해요'라고 적는다. 방글라데시와 네팔에는 영어식 생일 축하 노래밖에 없다는 말에 한국의 '생일 축하합니다' 노래를 불러주었다. 노래가 끝나고 다 함께 박수로 축하를 전하고 나니, 칠판에 적힌 축하 글자를 열심히 노트에 적는다. 한국의 표현 하나하나를 소중히 여겨주는 마음이 고맙다.
쉬는 시간에 커피를 주고 싶다는 학생이 나타났다. "아메리카노"와 "핫"을 외치고 바로 칠판 앞에 서서 남은 학생들에게 '뜨아(뜨거운 아메리카노)'를 알려주었다. 유난히 눈빛을 똘망 거리다 '아아(아이스 아메리카노)'에는 웃음이 빵 터진다.
"뜨아 한 잔이요, 아아 한 잔이요. 이렇게 말해요."
첫 시간에 '쌤(선생님)'을 알려주었을 때의 그 웃음이다. 감각이 살아있는 언어는 전달력도 좋은가 보다. 생기 담아 웃는 모습에 함께 웃는다. 잘 웃어주는 학생, 매주 졸음과 사투를 벌이는 학생, 찰떡같이 알아듣는 학생. 각자의 방식으로 부족한 나의 수업을 따라 주는 학생들이 점점 더 좋아지고 있다.
5주 밖에 남지 않은 시간에 조급해진다. 어떻게 하면 한글에 좀 더 익숙하게 할지, 한국어 표현을 늘려줄 수 있을지 생각하게 된다. 좋은 것도 더 많이 알려 주고 싶은데 부족한 우리의 의사소통 역량이 아쉬울 뿐이다.
'조금이라도 우리가 더 좋은 것을 많이 주고 받을 수 있도록 선생님도 최선을 다해볼게요. 한글 공부에 조금만 더 힘을 실어줘요. 그러면 우리가 나눌 수 있는 이야기가 훨씬 더 많아질 거예요.'
어제보다 나아졌을 우리를 기대하며, 오늘도 깍두기 노트를 편다.
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