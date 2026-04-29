'아, 어, 오, 우, 으, 이'가 뭐길래... 초보 한국어 강사의 잠 못 이루는 밤

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'안 돼, 자야 해.'

큰사진보기 ▲받아 쓰기 노트 빗금과 동그라미는 없습니다. 안내와 응원만 담습니다. ⓒ 이영민 관련사진보기

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'익숙하지 않은 발음, 익숙하지 않은 모음과 자음을 조합해 글자를 쓰는 것은 당연히 어려운 일이지.'

'어렵지? 하루에 세 단어씩만 외워보자. 금방 익숙해질 거야!'

'거의 완벽한데! 너무 잘했어.'

'처음이라 어려울 텐데, 너무 잘하고 있어. keep going!'

큰사진보기 ▲뜨아와 쿠키쉬는 시간, 센스 넘치는 라이한이 쿠키까지 챙겨 커피를 준비해 주었습니다. 다른 학생들에게 너무 좋아하는 티를 보이면 안 될 것 같아 수업 시작하며 슬쩍 찍었습니다. 커피 향이 오래 남을 것 같네요. ⓒ 이영민 관련사진보기

"마이 버스데이."

"와~ 축하해요! 너무 예뻐요!"

"뜨아 한 잔이요, 아아 한 잔이요. 이렇게 말해요."

'조금이라도 우리가 더 좋은 것을 많이 주고 받을 수 있도록 선생님도 최선을 다해볼게요. 한글 공부에 조금만 더 힘을 실어줘요. 그러면 우리가 나눌 수 있는 이야기가 훨씬 더 많아질 거예요.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.