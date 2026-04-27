같은 해 같은 날 타계한 두 민족문학가를 기리며

1943년 4월 25일, 이상화 시인과 현진건 소설가가 세상을 떠났다. '빼앗긴 들에도 봄은 오는가'와 '운수 좋은 날'로 각각 대변되는 두 사람은 유년기부터 타계까지 줄곧 '생애의 '벗'이었다. 문학적 경향도 같았고, 모두 국가가 인정하는 독립유공자이기도 하다. 그런데 기일까지 같다.
두 민족문학가를 기리는 합동 추념식이 올해로 여섯 번째 열렸다. 78주기이던 2021년에 첫 행사를 가졌는데, 그때는 이상화 생가터인 대구 중구 '라일락 뜨락'에서 진행되었다. 그 뒤 79주기인 2022년부터 83주기인 올해까지는 대구 달서구 '이장가 문화관·상화 기념관'에서 줄곧 개최되었다.
이장가 문화관·상화 기념관에서 다섯 해 연속 추념식을 가진 데는 그곳에 특별한 장점이 있기 때문이다. 건물이 월성 이씨 문중 묘역 바로 앞에 있는 관계로, 추념식을 마치고 나서 바로 이상화 묘소를 참배할 수 있기 때문이다.
행사를 주최·주관한 이장가 문화관·상화 기념관, 현진건학교, 구구단, 대구경북20000년은 예년과 마찬가지로 올해도 두 분께 바치는 책을 저술·출간했다. 이상화 문중의 이야기를 담은 정만진 장편소설 <우현서루 가는 길>과, 현진건 단편소설을 영어로 옮긴 김해경 번역서 <A Lucky Day>가 이원호 종손과 현순호 목사에게 봉정됐다.
<우현서루 가는 길>은 우리나라 최초 사립도서관이자 독립운동가 양성 민족계몽 교육기관인 우현서루를 향해 답사자들이 걸어가면서 1900년대 당시의 우리나라 정세에 대해 이야기를 나누는 소설이다. 우리나라 최초의 사립도서관이자 독립운동가 양성 민족교육기관인 우현서루 설립자 이동진(이상화의 할아버지)과 이일우(이상화의 큰아버지)가 주인공으로 등장한다.
<A Lucky Day>는 현진건의 대표 단편 '빈처', '술 권하는 사회', '운수 좋은 날', '고향'을 영역해서 책 전반부에 싣고, 후반부에는 어렵거나 고어투인 어휘에 각주 풀이를 단 한글 원작을 수록하고 있다. 김해경 역자는 경북외고와 LG 등에서 영어 교육을 담당해 온 번역가로, 대구문인협회 신인상을 수상한 시인이기도 하다.
추념가도 바쳐졌다. 서용덕 구구단 대표, 김성순 대구경북20000년 대표, 김준화 녹동서원 이사, 이원호 종손, 김해경 시인·번역가가 이상화 시인의 '대구 행진곡'을 노래했다. 경주 이씨 중앙화수회 이현우 회장은 인사말을 통해 "이상화·현진건 두 분의 민족정신을 오늘날에 계승하는 것은 후손인 우리들에게 주어진 마땅한 의무"라고 강조했다.
추념식을 마친 후 김규원 시인을 비롯해 20여 명이 남재와 제각을 둘러보고 이상화 시인 묘소도 참배했다. 이상화 묘 바로 옆에 시인의 형인 이상정 장군 묘가 있다. 묘역 안에는 이상화 시인의 조부 이동진, 백부 이일우, 아버지 이시우, 사촌맏형 이상악, 두 동생 이상백·상오의 묘소 등도 있다.
이원호 종손은 "6년 전 처음으로 합동 추념식을 열었는데, 그 이후로 여러 단체들이 유사한 행사를 가지고 있다"면서 "두 분을 기리는 사회 분위기가 많이 형성된 듯해서 보람을 느낀다"고 소감을 밝혔다.