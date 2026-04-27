동네 헬스장에서 들려온 고유가 피해지원금 이야기

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큰사진보기 ▲오늘 27일부터 고유가 피해지원금을 신청할 수 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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정부는 27일부터 고유가 급등으로 어려워진 생활비 부담을 줄이고 지역 상권을 살리기 위한 '고유가 피해지원금'을 신청 받아 지급하고 있다. 소득 하위 70% 국민을 대상으로 1인당 10만에서 60만 원을 차등 지급한다.기초생활수급자와 차상위 계층, 한부모가족 등 우선지원대상자는 27일부터 7월 3일까지, 소득 하위 70%는 5월 18일부터 7월 3일까지 신청할 수 있다. 지원금은 대상과 지역에 따라 다르다. 기초생활수급자는 55만 원, 차상위계층 및 한부모가족은 45만 원, 여기에 비수도권 및 인구감소지역 거주 시 1인당 5만 원이 추가된다. 소득 하위 70% 국민은 거주지별로 수도권 10만 원, 비수도권 15만 원, 인구 감소 우대 지역 20만 원, 인구 감소 특별 지역은 최대 25만 원까지 지급된다.신청은 온라인(카드사·지역사랑상품권 앱과 홈페이지)과 오프라인(주민센터, 은행 영업점)으로 신청할 수 있다. 단, 지원금은 신청자 본인의 주소지(특·광역시 및 시·군) 소상공인 매장(연 매출 30억 원 이하) 등에서 8월 31일까지 사용해야 한다. 온라인 쇼핑몰, 유흥·사행업종 등 일부 업종은 사용이 제한된다.고유가 피해 지원금에 대한 기대와 관심은 벌써 감지됐다. 지난 24일 오후 6시경, 주민센터 헬스장이 평소와 다르게 소란한 모습이었다. 이 시간에 운동하는 주민들은 대부분 조용한 분들인데 분위기가 이상했다. 그 진원지는 대여섯 명이 모여있는 덜덜이 운동기구 쪽. 허리에 흔들리는 벨트를 찬 사람들이 정부의 고유가 피해지원금에 대해 설왕설래하며 토론을 벌이고 있었다. 지원금이라고 무조건 좋다고 여기면 곤란하다며 경계하는 목소리도 있었다.그러나 대부분 이번 정부 지원금을 반기면서 서로 앞다퉈 신청하겠다고 했다. 그리고 지원금으로 무엇을 하면 좋을지 행복한 고민도 즐겁게 나누고 있었다. 가까이 다가가 귀를 기울여보니 나이와 성별에 따라 지원금 사용 계획이 달랐다. 한 중년 남성은 지원금으로 오래된 운동화를 바꿔보고 싶다고 말했다. 기초생활수급자라는 한 60대 여성은 이번에 타는 지원금으로 친구들과 모처럼 꽃놀이 여행을 가겠다고 했다. 그는 지금까지 여행을 가본 적이 없었다고 말했다. 또 다른 여성은 외손주들에게 조그만 선물을 할 계획이라고 말했다.색다른 의견도 있었다. 한 70대 할머니는 요새 진짜 어려운 사람들은 식당 등 작은 가게를 운영하는 사람들이라면서 이들의 음식이나 물건을 팔아주고 싶다고 말했다. 이에 수긍하는 사람은 손뼉을 치기도 했다.헬스장 주민들은 고유가 피해지원금 취지에 공감하면서 나름대로 서로에게 도움이 되고 작은 힘이 될 수 있도록 쓰겠다는 선한 의지를 나타냈다. 이들 이야기를 계속 듣다가는 운동을 못할 것 같아 물러났지만, 이후에도 이들의 대화는 한동안 계속됐다.고유가 지원금 이야기에 코로나19가 유행하던 시절 정부가 지급한 긴급 재난지원금이 떠올랐다. 그때 마스크 쓰고 외출하기도 버거웠지만 동네 시장에서 지원금을 열심히(?) 쓰면서 뿌듯했던 기억이 있다. 또한 정부지원금의 민생회복 효과를 현장에서 체감하는 시간이었다.이번 고유가 피해지원금을 받는 국민은 3천만 명이 넘는다고 한다. 이들이 과연 어떻게 지원금을 사용할지 궁금하다. 무엇보다 고유가 사태가 하루빨리 진정돼야 한다. 고유가 지원금으로 무엇을 할지 아직 정하지 못했지만, 나 또한 될 수 있으면 어려운 이웃을 조금이라도 돕는 데 쓰고 싶다.필자가 사는 곳의 주민센터는 지난 22일부터 고유가 피해지원금 신청과 관련해 현수막을 걸고 별도 접수 창구를 마련하는 등 안내하기 바쁘다. 소득 하위 70%에 해당되는 나는 10만 원을 지원 받을 것으로 예상한다. 이것으로 아버지가 좋아하는 족발을 대접할 생각이다. 또 여유가 생기면 한참 세워둔 차에 휘발유를 조금 넣고 싶다.