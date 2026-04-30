징글징글한 진딧물...'점 7개' 효과가 탁월합니다

▲수박도 잎이 빗물을 맞으면 병에 걸려 상합니다. 사진처럼 활대를 꼽고 비닐로 가려줘서 키우면 좋습니다. 비닐을 손으로 오르락 내리락 할 수 있도록 설치합니다. ⓒ 조계환 관련사진보기