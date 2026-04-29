실버타운 잠입한 여든 살 배우, 왜 자꾸 아빠가 떠오를까

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큰사진보기 ▲넷플릭스 드라마 <스파이가 된 남자> 관련 이미지. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

요즘 재미있게 보고 있는 드라마가 있다. 바로 넷플릭스 드라마 <스파이가 된 남자>인데 우리에게 <굿 플레이스>로 익숙한 테드 댄슨이 주인공이다. 1947년생 테드 댄슨은 내 아빠와 동갑으로 올해 여든이다.훤칠한 키의 테드 댄슨은 수트 핏이 끝내준다. 은발의 머리에 검은 테 안경 그리고 푸른색 수트와 넥타이. 완벽하다. 긴 다리로 걷는 걸음걸이는 또 어찌나 댄디한지. 나는 주인공 찰스의 매력에 푹 빠졌다. 내가 세상에서 가장 멋진 남자라고 생각하는 내 아빠도 1947년생, 내가 푹 빠진 드라마 속 배우도 1947년생. 이건 운명이다.일은 은퇴하고 아내는 먼저 보내고 아무 일도 일어나지 않는 하루하루를 살던 찰스. 어느 날 한 사립 탐정 회사로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 임무는 실버타운에 잠입하여 범인을 잡는 것. 실버타운에 잠입하려면 일단 노인이어야 하고 스마트폰으로 메시지 송수신이 가능해야 하며 사진을 찍어서 전송할 줄 알아야 한다. 찰스는 이 모든 걸 댄디하게 해치운다. 과정은 코믹하고 보고 있는 나조차 신이 난다. 찰스는 잠입 취재 '적격' 노인으로 인정받는다.찰스의 일상은 종이 신문이었다. 유용하지만 재미있지는 않은 정보들, 그 정보들을 항상 소중히 스크랩해 딸에게 우편으로 보내는 것이 그의 루틴이었다. 하지만 이제 그럴 시간이 없다. 잠입 취재를 시작하고 나서 한마디로 찰스의 익살이 되살아났다. 의기충만한 몸은 저절로 움직이고 그 흥이 화면을 뚫고 나올 만큼이다. 그 아우라와 움직임을 나는 잘 안다.내 아빠에게 뭔가 신나는 일이 생겼을 때의 모습이 딱 그 모습이다. 두 주먹을 옴팡지게 쥐며, 눈을 찡긋거리며, 허허허 볼륨을 한껏 높여 웃는 모습. 몸이 노화하여 눈이 조금 작아지긴 했지만, 어깨가 작년보다 조금 더 봉긋해지기는 했지만, 나는 아빠의 함박웃음을 자다가도 떠올릴 수 있다. 익살맞고 활력에 찬 노인. 잠입 취재를 시작한 찰스의 모습이 딱 그 모습이었다.찰스의 딸은 청소년기 세 아들을 키우고 있다. 물론 워킹맘이다. 아들 셋이 거실에 앉아 티키타카를 주고받는 모습을 보면 1초 만에 그들의 일상이 그려진다. 딸 부부는 하루하루가 만만치 않다. 그 와중에 일어나는 딸과 아빠의 현실 캐미는 현실적이다. 속상하고 안타깝고 답답하다.딸은 처음에는 아빠의 탐정 일을 반대하지만 점차 받아들이게 되고 나중에는 아빠의 잠입 취재를 돕기도 한다. 아빠의 익살을 지지하고 심지어 본인조차 즐기는 모양새다. 장단을 맞춰주는 것이 아니라 장단에 맞춰 함께 즐기는 분위기는 소중하다. 그들은 여러 가지 잔소리를 늘어놓는 서로에게 "나도 사랑해요", "나도 사랑한다"라고 대답할 줄 안다. 가족 관계는 끝까지 노력이다.세 손주는 존재만으로도 빛이 나지만 존재감도 확실하다. 찰스는 딸에게조차 말하지 않던 진심을 어느 순간 손주들에게는 툭툭 내뱉는다. 손주들은 할아버지를 친구처럼 대하기 때문이다. 친구가 슬픈 눈일 때 왜 슬프냐고 묻는 것은 당연하지 않은가. 세 손주들은 그걸 한다. 말하지 않으려고 하면 캐묻는다. 도대체 무슨 일이냐고. 그리고 위로한다. 슬프겠다고. 십대 소년들의 무구함은 70대 할아버지도 진심을 말하게 한다. 너무 깊게 생각하지 않고 그들의 언어로. 십대들이 가진 잠재력이란 진실로 놀랍다.찰스가 실버타운 잠입 취재를 주저했던 단 하나의 이유는 기억 치료 센터에 대한 트라우마였다. 치매가 왔던 아내에 대한 기억. 우리에게 익숙하지 않은 용어 '기억 치료 센터'란 치매가 온 실버타운 입소자들이 별도로 관리를 받는 구역이다.그곳에 들어가면 더 이상 이전의 삶은 불가능하다. 동년배 친구들과 복닥거리며 웃고 떠들 수도, 일상적인 외출도, 다른 누구와의 교감도 없다. 그렇기에 모든 노인들은 기억 치료 센터를 두려워한다. 사실 그곳은 치료하러 들어가는 곳이 아니기 때문이다. 그곳을 바라보는 모두에게서 아픔이 느껴진다.비단 노년기만 그러하길 바라지 않지만 나는 내 삶이 드라마 같기를 바란다. 그리고 돌아보면 내 인생에도 드라마적 요소가 적지 않았다. 어리둥절 사춘기를 지나 푸르렀던 청춘을 지나 어느덧 중년이다. 만나고 헤어지고, 성공하고 실패하고, 사고 버리고, 경험하고 잃고.어디 내 인생뿐이겠는가. 그리고 이제 마지막, 노년이 남았다. 부디 노년기 또한 노년기만이라도 드라마 같았으면 좋겠다. 꿈꾸는 노년을 발견하길 바라며 나는 오늘도 드라마를 본다. 드라마 속 노년을 보고, 배우고 깨닫고 느낀다. 그리고 이렇게 내 사람들과 그 이야기를 나누려고 한다.