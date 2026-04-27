1년째 도서관으로 '신나게' 출근하는 이유

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큰사진보기 ▲음악회2층과 3층을 연결하는 하모니스텝에서는 음악회가 열리기도 한다. ⓒ 박수정 관련사진보기

큰사진보기 ▲각자 준비해 온 도시락집에서 단촐하게 준비해 온 음식과 김밥으로 식사를 해결한다. 밥을 먹으며 그날 공부한 내용도 이야기하고 꿈을 키워 나간다 ⓒ 박수정 관련사진보기

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"도서관에서 매일 뭐 해?"

덧붙이는 글 | 이 글은 도서관이라는 공간이 개인의 삶에 어떤 안온함과 희망을 줄 수 있는지에 대한 개인적인 고백이자 찬사다. 단순히 책을 읽는 곳을 넘어, 경력 단절이나 미래에 대한 불안감을 가진 이들에게 도서관이 훌륭한 정서적 지지대가 될 수 있음을 알리고 싶다.

하루의 대부분을 의탁하고 있는 곳, 바로 포은흥해도서관이다. 지난해 봄 개관한 이래 지난 1년은 그곳에서 살았다고 해도 과언이 아니다. 아침 등산으로 몸을 깨운 뒤 정갈히 씻고 도서관으로 향하는 것이 나의 일과가 되었다.뜻을 같이하는 소중한 동지님과 도시락을 나눠 먹으며 책을 읽거나 밀린 과업들을 처리한다. 오후 세 시, 일터로 잠시 외출했다가 여섯 시면 다시 도서관으로 복귀한다. 동지님과 저녁을 먹고 근처 산책로를 거닐다 돌아와 이것저것 만지다 보면 어느덧 학원에 있는 아들을 데려갈 시간이다. 때로는 녀석도 도서관에서 공부하겠노라 고집을 피워 밤 10시 폐관 벨이 울릴 때까지 함께 자리를 지키기도 한다.중간에 약속이 있거나 수업, 독서회 일정이 잡히면 잠시 자리를 비우기도 하지만, 대개는 이 단조로운 패턴 안에서 움직인다. 이제는 도서관이 없던 시절의 삶을 상상조차 하기 어렵다. 그때는 도대체 무엇을 하며 시간을 보냈는지 기억조차 가물가물하다. 단 하루도 즐겁지 않거나 지루한 적이 없었다. 오히려 시간이 너무 빨리 흘러 "벌써 집에 갈 시간이야?"라며 동지님과 아쉬운 탄성을 내뱉곤 한다. 그녀는 도서관이 24시간 내내 운영되었으면 좋겠다고 말할 정도로 이곳에 진심이다.한번은 지인이 물었다.질문을 받고 보니 선뜻 답이 떠오르지 않았다. 책을 탐독하고, 블로그에 글을 남기며, 정성껏 필사한다. 가끔 졸음이 쏟아지면 책상에 엎드려 단잠을 청하기도 하고, 정성스레 싸 온 도시락으로 끼니를 해결한다. 이제는 지인들이 나를 만나기 위해 도서관으로 직접 찾아올 만큼 나의 생활은 이곳에 단단히 뿌리를 내렸다.글쎄, 나는 도서관에서 무엇을 하는 걸까. 일상의 도피처일까? 딱히 자격증 취득을 목표로 삼거나 강박적으로 책을 읽어내야 하는 상황도 아닌데, 무엇이 나를 이토록 신나게 만드는 걸까. 질문에 "그냥 밥 먹고 책 보고 잠도 자고 그래"라고 대답해 놓고 나니 어쩐지 조금 초라해 보인다는 생각도 들었다.하지만 분명한 건, 매일 도서관으로 향하는 이 길이 즐겁고 재미있다는 사실이다. '재미있다'는 표현 안에 행복과 감사의 의미가 오롯이 담겨 있다. 어떤 언어로도 이 만족스러운 즐거움을 완벽히 설명하기는 힘들 것 같다.나는 이곳에서 내 꿈을 향해 조금씩 나아간다. 당장 손에 잡히는 구체적인 성과물은 없을지 몰라도, 분명 목표와 거리가 좁혀지고 있음을 직감한다. 만약 집에서 빈둥거리며 집안일만 하다가 출근했다면 마음 한구석이 늘 불안했을 테다. 도서관에 머물며 그런 불안감은 말끔히 사라졌다. 소망과 꿈은 형체가 없지만, 하루에도 수차례 드나드는 이 공간 속에서 나의 미래는 점점 더 선명하게 형상화된다.포은흥해도서관은 매달 2, 4째주 월요일에 문을 닫는다. 27일은 휴관일이다. 등산을 마친 뒤 예약된 병원에 들렀다가, 평소 가보지 않았던 낯선 장소로 발길을 돌려봐야겠다. 비어있는 오전 시간을 어떻게 채워야 할지 즐거운 고민이 시작된다.