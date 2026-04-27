"너는 나중에 뭐 할 거야?" 요즘 학생들 꿈이 비슷해진 이유

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"너는 나중에 뭐 할 거야?"예전에는 이 질문에 다양한 답이 돌아왔다. 운동선수, 요리사, 디자이너, 작가, 유튜버처럼 친구들마다 꿈이 달랐다. 하지만 요즘 교실에서 들리는 답은 점점 비슷해지고 있다."공무원", "공기업", "대기업", "안정적인 회사."최근 쉬는 시간, 친구들과 진로 이야기를 나누던 중이었다. 한 친구가 "난 그냥 공기업 들어가고 싶어. 요즘은 안정적인 게 최고잖아"라고 말했다. 옆에 있던 다른 친구도 곧바로 맞장구쳤다."솔직히 하고 싶은 일보다 안 망하는 게 중요하지."장난처럼 웃고 넘긴 말이었지만 오래 남았다. 요즘 학생들은 '안정'을 크게 고려하고 있는 걸까.우리 반에서도 비슷한 분위기를 자주 느낀다. 영상 편집 일을 해보고 싶다던 친구는 "경쟁이 너무 심할 것 같다"며 생각을 접었다. 미술에 관심이 많은 친구 역시 "돈 벌기 어렵지 않냐"는 말을 자주 듣는다고 했다. 결국 많은 학생들이 비교적 안정적이라고 알려진 직업으로 시선을 돌린다.실제로 이런 흐름은 낯설지 않다. 교육부와 통계청 등이 발표하는 청소년 진로 관련 조사에서도 학생들은 적성과 흥미 못지않게 수입, 고용 안정성, 근무 환경 등을 중요하게 생각하는 것으로 나타난다. 좋아하는 일만으로 진로를 결정하기 어려운 현실이 반영된 결과다.학생들이 이렇게 현실적으로 변한 이유는 분명하다. 어릴 때부터 불안을 너무 자주 접하기 때문이다. 뉴스에서는 취업난 이야기가 이어지고, 물가는 오르고, 인공지능(AI)이 사람의 일을 대신할 것이라는 전망도 쏟아진다. 미래가 불확실할수록 '좋아하는 일'보다 '지켜질 것 같은 일'에 눈이 가는 것은 어쩌면 자연스러운 일이다. 나 역시 다르지 않다. 무언가 하고 싶은 일을 떠올리다가도 결국 마지막에는 이런 질문을 하게 된다."이걸 해서 먹고살 수 있을까?", "오래 할 수 있는 직업일까?"학교에서는 진로 교육을 자주 한다. 하지만 직업의 종류를 알려주는 시간보다, 불안 속에서도 어떻게 선택해야 하는지를 함께 고민하는 시간은 부족하게 느껴진다. 학생들은 빠르게 결정하라는 말을 듣지만, 실패해도 다시 도전할 수 있다는 믿음은 쉽게 듣지 못한다.문제는 공무원이나 공기업을 선택하는 것이 틀렸다는 데 있지 않다. 불안 때문에 모두가 같은 방향만 바라보게 되는 현실에 있다.누군가는 그림에 재능이 있고, 누군가는 사람을 잘 이해하며, 누군가는 새로운 것을 만드는 데 강점이 있을 수 있다. 하지만 그런 가능성을 펼쳐보기도 전에 먼저 듣는 질문은 늘 비슷하다."그걸로 돈 벌 수 있어?", "안정적이야?"학생들에게 지금 필요한 것은 무조건 큰 꿈을 가지라는 말이 아니다. 좋아하는 일을 천천히 찾을 시간, 실패해도 다시 시작할 수 있는 기회, 불안보다 가능성을 먼저 볼 수 있는 사회다.친구들 꿈이 비슷해지는 이유는 단순하지 않다. 의욕이 없어서도, 개성이 없어서도 아니다. 우리는 꿈이 없는 세대가 아니다. 다만 꿈을 말하기 전에, 불안부터 계산하는 세대일 뿐이다.