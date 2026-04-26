민주당 종로구청장 경선서 '현금 지급' 의혹에 재심 신청

큰사진보기 ▲민주당 서용주 종로구청장 예비후보. ⓒ 서용주 페이스북 관련사진보기

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더불어민주당 종로구청장 후보로 확정된 유찬종 후보가 경선 과정에서 지역 유권자에게 현금을 지급했다는 의혹과 관련해 결선 상대였던 서용주 후보가 민주당에 재심을 신청했다. 유 후보는 "사실 무근"이라며 당에 소명을 했다는 입장을 밝혀왔다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 유 후보의 결선 상대였던 서용주 후보는 지난 22일 재심신청서에서 유 후보에 대해 "2026년 4월 12일 창신시장 내 권리당원을 대상으로 한 금품제공 행위 및 그 후 허위해명 행위가 당내 경선의 공정성을 중대하게 훼손한 선거부정행위에 해당한다고 판단"한다며 중앙당 공직선거후보자추천재심위원회(재심위원회)에 재심을 요청했다.서 후보는 유 후보가 "2026년 4월 12일 오전 8시경 창신시장 내 충남방앗간을 방문했다"라며 "그 자리에서 권리당원이자 유권자인 상대방에게 지지와 홍보를 요청하며 현금 20만 원을 제공했다"라고 주장했다. 이어 "금품 수령자는 이후 양심의 가책을 느껴 최초 진술에서 금품 수령 사실을 인정했고, 나아가 그 내용을 확인하는 자필 인정서까지 작성했다"라고 했다. 지난 12일은 민주당 종로구청장 후보 본경선 투표(12~13일)가 시작된 날이었다.또 서 후보는 관련 언론 보도 뒤 유 후보가 "해당 권리당원에게 직접 전화해 4월 12일 및 13일 창신시장 방문 사실 자체를 적극적으로 부인하는 동시에 협박성 이야기를 했다"라며 "그러나 CCTV 영상에 의하면 피신청인(유 후보)의 4월 12일 창신시장 방문 사실이 확인될 뿐만 아니라 충남방앗간 출입 및 금품 전달 정황 또한 확인된다"라고 주장했다.그러면서 "피신청인의 해명은 자필 인정서, 최초 진술, 언론 보도 및 CCTV 등 객관적 자료와 명백히 배치된다"라며 "단순한 해명의 차원을 넘어 당내 경선의 공정성을 중대하게 훼손한 경선부정행위에 해당한다. 후보자 자격 박탈을 포함한 중대한 책임을 검토 부탁드린다"라고 덧붙였다.민주당 서울시당은 지난 20일 제6차 경선 결과 공고에서 서 후보와 유 후보 중 유 후보가 당 종로구청장 후보로 선출됐다고 밝혔다. 다만 서 후보가 재심을 신청하면서, 중앙당 재심위원회는 이를 심사해 재심사 여부를 의결로써 결정하고 그 결과를 최고위원회에 보고해야 한다. 최고위원회는 재심위원회의 결정이 타당하다고 인정하면 후보자 교체, 재경선 실시 등의 적절한 조치를 취해야 한다. 후보자 교체가 있는 때엔 당무위원회 인준으로 추천이 확정된다(민주당 당헌 제102조).유 후보는 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 이러한 의혹 제기와 관련해 "사실무근"이라며 "당에 소명을 했다"라고 밝혔다. 유 후보는 또 "제 부덕의 소치"라며 "한편으론 심려를 끼친다는 생각이 들어 죄송스러운 마음이고 처신을 더 잘해야 되겠다는 생각이 든다"라고 덧붙였다.