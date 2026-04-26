대구 총결집한 민주당, 정청래 "김부겸 얼굴 앞세워 안성맞춤 지원"

▲(대구=연합뉴스) 김현태 기자 = 26일 오후 대구 달서구 두류역 인근에 마련된 더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보의 희망캠프 선거사무소 개소식에서 정청래 대표와 김 예비후보가 엄지를 치켜드는 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기