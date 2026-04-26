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광주전라

26.04.26 15:46최종 업데이트 26.04.26 15:46

[사진] 지리산 노고단의 털진달래 군락... 피로가 싹 가시네

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4월의 마지막 주말인 26일, 지리산 노고단으로 발걸음을 향했습니다. ​그리고 그곳에서 지리산이 준비한 황홀한 봄의 선물을 마주했습니다. ​

구례군 산동면 성삼재 휴게소에서 시작해 부드러운 탐방로를 따라 노고단 정상 부근에 다다르니, 평지에서는 이미 모습을 감춘 진분홍빛 꽃결이 시선을 사로잡습니다. 고산 지대에서만 만날 수 있는 귀한 손님, '털진달래'가 활짝 피었기때문입니다.

털진달래가 활짝 핀 지리산 노고단
털진달래가 활짝 핀 지리산 노고단 ⓒ 임세웅

파란 하늘을 배경으로 지리산의 거대한 능선 위에 무리 지어 피어난 털진달래 군락은 그야말로 '천상의 화원'이라는 말이 아깝지 않은 압도적인 장관을 연출하고 있었습니다.

노고단 섬진강 전망대
노고단 섬진강 전망대 ⓒ 임세웅

시원한 산바람에 흔들리는 분홍빛 꽃망울들을 바라보고 있으니, 지난 며칠간의 피로가 한순간에 눈 녹듯 씻겨 내려가는 듯했습니다. ​노고단을 수놓은 이 아름다운 털진달래의 향연은 5월 초까지 절정을 이룰 것으로 보입니다.

털진달래가 활짝 핀 노고단 정상 부근
털진달래가 활짝 핀 노고단 정상 부근 ⓒ 임세웅

하지만 꽃이 진다고 아쉬워 할 필요는 없습니다. 5월 초 털진달래가 조용히 꽃잎을 떨구며 작별을 고할 때쯤이면, 곧바로 진한 붉은빛을 머금은 '산철쭉'이 그 바통을 이어받아 노고단을 다시 한번 붉게 물들일 예정이니까요. ​

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하늘과 맞닿은 능선 위로 분홍빛 털진달래가 빚어내는 완벽한 꽃의 향연은, 직접 땀 흘려 산에 오른 사람만이 누릴 수 있는 최고의 특권입니다.

​올봄, 답답한 일상과 도심의 소음을 벗어나 대자연이 연주하는 가장 화려한 봄의 교향곡을 감상하고 싶으시다면 주저하지 말고 구례 지리산 노고단으로 떠나오세요.

덧붙이는 글 | 개인 블로그에 실립니다.


#구례#노고단#털진달래

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