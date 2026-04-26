테러 시도? 의연한 트럼프 "큰 업적 남긴 이가 표적돼"

큰사진보기 ▲미국 동부시각으로 2026년 4월 25일 오후 8시 36분께 백악관 출입기자단 만찬이 열린 워싱턴 힐튼호텔에 총기를 소지한 남성이 호텔 로비를 돌파하는 장면이 포착된 CCTV 화면. 이후 총격전이 벌어져 용의자가 체포됐다. 도널드 트럼프 대통령이 트루스소셜에 이영상을 게시했다. ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 4월 25일, 워싱턴 D.C.에서 백악관 출입기자 만찬이 열리고 있던 워싱턴 힐튼호텔 연회장 밖에서 총격 사건이 발생한 후, 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 브리핑실에서 발언하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기