'책상 아닌 현장에서 답 찾는' 김용진 GH 사장, 실행 중심 경영 '속도전'

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 지난 20일부터 광교 A17블록(지분적립형주택 예정지)을 비롯해 북수원 테크노밸리, 주요 산업단지, 2·4 대책 사업지구 등을 연이어 방문해 사업 진행 상황과 안전관리 실태를 직접 점검했다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 지난 20일부터 광교 A17블록(지분적립형주택 예정지)을 비롯해 북수원 테크노밸리, 주요 산업단지, 2·4 대책 사업지구 등을 연이어 방문해 사업 진행 상황과 안전관리 실태를 직접 점검했다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 주요 사업 현장을 잇달아 찾으며 '실행 중심' 현장 경영에 속도를 내고 있다. 정책 구상에 머무르지 않고 현장에서 직접 점검하고 보완하는 방식으로 사업 추진력을 끌어올리겠다는 의지로 보인다.26일 GH에 따르면, 김용진 사장은 최근 광교 A17블록(지분적립형주택 예정지)을 비롯해 북수원 테크노밸리, 주요 산업단지, 2·4 대책 사업지구 등을 연이어 방문해 사업 진행 상황과 안전관리 실태를 직접 점검했다. 이번 현장 행보는 지난 2일 발표한 'GH Bridge 2030 행동계획'의 후속 조치로, 공공주택 공급 확대와 모듈러주택 활성화, 지분적립형 주택 확산 등 핵심 과제를 실제 사업 현장에서 구체화하는 데 초점이 맞춰졌다.특히 김용진 사장은 단순한 보고 청취에 그치지 않고 공정 상황과 안전관리 체계를 세밀히 확인하며 현장 중심의 실행력을 거듭 강조하고 있다. 이달 말까지 주요 권역별 사업지를 추가로 점검할 계획으로, 속도감 있는 사업 추진과 함께 안전관리 강화도 병행하겠다는 방침이다.이 같은 행보는 취임 이후 일관되게 유지해 온 '현장 중심 경영' 기조의 연장선으로 해석된다. 김용진 사장은 지난해 9월 취임 직후부터 본사 중심 회의 대신 주요 사업 현장에서 부서별 업무보고를 진행하며 조직 전반에 실행력 중심 문화를 주문해 왔다. 당시에도 "현장에서 답을 찾겠다"는 메시지를 내세우며 실무 중심 의사결정 체계를 강조했다.김용진 사장은 공공주택 공급 확대와 사업 속도 제고를 핵심 과제로 제시하며, 기존 사업의 지연 요인을 점검하고 절차 간소화와 협업 강화에 집중해 왔다. 특히 정부 주택공급 정책과 연계된 2·4 대책 사업지구와 신도시 사업에서도 GH의 역할을 확대하며 도민 체감 성과를 높이는 데 주력해 왔다.이번 'GH Bridge 2030 행동계획'은 이러한 방향성을 제도화한 중장기 전략으로, 비전 제시에 그치지 않고 실행 단계까지 이어지는 로드맵이라는 점에서 의미가 있다. 현장 점검과 후속 조치를 통해 정책의 실효성을 끌어올리겠다는 의지가 반영됐다.김용진 사장은 "주요 사업의 진행 상황과 현장 안전관리 실태를 직접 점검하고 직원들을 격려하기 위한 일정"이라며 "마지막 작업자 한 명의 안전까지 책임진다는 자세로 현장 중심 실행력을 강화해 도민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.정책 설계와 현장 실행 사이의 간극을 줄이려는 김용진 사장의 행보가 실제 주택 공급 확대와 사업 속도 개선으로 이어질 수 있을지 주목된다.