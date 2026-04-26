이충우 재선 도전 공식화… "멈춤 없는 도약, 민선 9기서 완성"

큰사진보기 ▲이충우 국민의힘 여주시장 후보가 재선 도전을 공식 선언하며 본격적인 선거전에 돌입했다. 이 후보는 지난 24일 경기 여주시 세종로 여주종합터미널 3층에 마련된 선거사무소 개소식에서 "민선 8기에서 시작한 여주의 변화를 민선 9기에서 반드시 완성하겠다"고 밝혔다. ⓒ 이충우 후보 sns갈무리 관련사진보기

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이충우 국민의힘 여주시장 후보가 재선 도전을 공식 선언하며 본격적인 선거전에 돌입했다.이충우 후보는 지난 24일 경기 여주시 세종로 여주종합터미널 3층에 마련된 선거사무소 개소식에서 "민선 8기에서 시작한 여주의 변화를 민선 9기에서 반드시 완성하겠다"고 밝혔다.이 후보는 출마 선언문에서 "지금 여주는 중요한 선택의 기로에 서 있다"며 "오랫동안 멈춰 있던 도시의 시간이 다시 흐르기 시작했고, 수십 년간 풀지 못했던 과제들이 하나둘 해결되며 변화의 길 위에 올라섰다"고 말했다.이어 "여주에 필요한 것은 다시 처음부터 시작하는 실험이 아니라, 이미 시작된 변화를 책임 있게 마무리할 추진력"이라고 강조했다.이 후보는 지난 4년간의 주요 성과로 신청사 착공, 산업단지 추진, 투자유치 확대, 관광객 증가, 농업 경쟁력 강화 등을 제시했다. 특히 "2조3000억 원 규모 투자유치와 8500여 명 고용 기반을 마련했다"며 경제 체질 개선 성과를 강조했다.그는 민선 9기의 핵심 비전으로 경제 중심 도시, 균형 발전 도시, 미래 농업 도시, 체류형 관광 도시, 사통팔달 교통 도시, 그리고 촘촘한 복지 도시를 구현 등을 제시했다.경제 분야에서는 가남 반도체 산업단지를 포함한 16개 일반산업단지를 완성해 여주를 경기 동부권 산업거점 도시로 키우겠다고 밝혔다. 도시개발 분야에서는 신청사 완공과 여주역세권 제2지구 개발, 전천·창동지구 개발, 원도심 도시재생 등을 통해 원도심과 신도심이 함께 성장하는 균형발전을 약속했다.관광 분야에서는 남한강 출렁다리와 강변 관광벨트를 중심으로 체류형 관광도시 조성을, 교통 분야에서는 강천역 유치와 제2여주대교 추진, 수요응답형 버스 확대 등을 공약으로 내세웠다. 복지 분야에서는 생애주기별 돌봄 강화와 어르신·취약계층 맞춤형 지원 확대 계획도 밝혔다.이날 개소식에는 김선교 의원과 양향자 최고위원, 함진규 전 의원, 이규택 전 의원, 이기수 전 시장, 원경희 전 시장 등 전·현직 정치인과 당원, 지지자들이 참석했다. 현장에서는 재선 완수를 외치는 지지자들의 응원이 이어졌다.한편 이번 제10회 전국동시지방선거 여주시장 선거는 이충우 후보와 박시선 후보 간 양강 구도로 전개될 전망이다.