국민의힘 대구시장 후보에 추경호... 김부겸 전 총리와 맞대결

큰사진보기 ▲19일 오후 국민의힘 대구시장 후보 비전토론회에서 발언하는 추경호 후보, ⓒ 국민의힘TV 관련사진보기

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국민의힘 대구시장 후보에 유영하 후보를 누르고 추경호 후보가 결정됐다. 추 후보는 6.3 지방선거에서 김부겸 전 국무총리(더불어민주당 후보)와 맞대결을 벌인다.박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 26일 오전 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 "당내 경선 결과 추경호 후보가 대구시장 후보로 결정됐다"고 밝혔다.추 후보는 지난 24일과 25일 양일간 책임당원 투표(50%)와 일반국민 여론조사(50%) 결과를 합산한 결과 최종 후보로 선출됐다.결과는 선거인단 투표 결과와 여론조사 수치를 선거인단 유효투표수 기준으로 환산한 값을 합산해 100% 기준 비율로 변환하고 후보별 가·감점을 적용해 추 후보로 최종 확정했다.앞서 추 후보는 지난해 12월 29일 국민의힘 현역 국회의원 가운데 처음으로 대구시장 출마를 선언했다.그는 "35년간 경제부처에서 거시·미시 경제를 모두 다뤄왔고 금융·산업·재정 정책 전반을 경험했다"며 대구 경제의 발전을 책임할 전문가임을 자임했다.12.3내란과 관련 사법 리스크와 관련해서는 "정치 공세에는 정치 탄압이라는 점을 밝히며 맞서겠다"며 "향후 재판 과정에서 진실을 당당히 밝히겠다"고 했다.추 후보는 이날 오후 1시 대구시당에서 기자회견을 열고 대구시장 후보로 선출된 데 대한 입장과 국회의원 사퇴 시기 등을 밝힐 예정이다.추 후보가 오는 30일까지 국회의원직을 사퇴하면 6.3지방선거와 함께 보궐선거를 치르게 된다. 추 의원의 지역구(대구 달성군)에는 이진숙 전 방통위원장의 출마가 예상된다.이와 관련 박덕흠 공관위원장은 경선 결과를 발표한 후 기자들의 질문에 "경선을 원칙으로 해야 한다는 생각을 하고 있다"고 밝혔다.