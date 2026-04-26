[사진] 예산 윤봉길 평화축제에 시민들 북적

큰사진보기 ▲윤봉길 평화축제 개막. ⓒ 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲예산군의 대표적 체험 축제인 ‘윤봉길 평화축제’가 충의사 일원에서 개막했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲그림그리기 대회에 참석한 아이들로 행사장은 이른 아침부터 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군의 대표적 체험 축제인 ‘윤봉길 평화축제’가 충의사 일원에서 개막했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군의 대표적 체험 축제인 ‘윤봉길 평화축제’가 충의사 일원에서 개막했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤봉길기념관을 찾은 시민들이 윤봉길 의사의 일대기를 관람하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲예산군의 대표적 체험 축제인 ‘윤봉길 평화축제’가 충의사 일원에서 개막했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤봉길기념관. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일에는 ‘윤봉길 의사 상하이 홍커우공원 의거 제94주년 기념제 및 기념식이 열린다. ⓒ 신영근 관련사진보기

예산군의 대표적 체험 축제인 '윤봉길 평화축제'가 개막했다. 올해 53회째를 맞는 '윤봉길 평화축제'는 지난 25일부터 26일까지 2일간, 윤봉길 의사 고향인 덕산면 충의사 일원에서 개최됐다.(사)매헌 윤봉길 월진회가 주관하는 이번 축제는 '지금 만나러 갑니다. 그 사람 윤봉길'을 주제로 저한당과 도중도 일원에서 다양한 프로그램으로 펼쳐졌다.주요 프로그램으로는 몰입형 도슨트 프로그램 '두 갈래의 길, 하나의 시간', 평화 부루마불 '상하이 가는 길', '밀정', '윤봉길 골든벨', '매헌 사진관' 등 체험 프로그램이 운영된다.또한, 그림 그리기 대회와 시 낭송대회 등 경연 프로그램도 함께 윤봉길 의사 유해봉환 80주년을 기념해 '고난의 길', '예산에 피어난 봄' 등 전시 프로그램도 마련됐다.특히 예산군은 '윤봉길 평화축제'를 참여형·체류형 축제로 운영하기 위해 가족형 쉼터를 확대하고 먹거리 구성을 강화해 방문객들에게 의미 있는 시간을 제공하고 있다.그래서일까. 축제 2일째인 26일, 주말을 이용해 충의사에는 가족 동반 방문객들이 많이 눈에 띄었다. 그림그리기 대회가 열리는 이날은 이른 아침부터 대회 참석하는 아이들과 부모들로 행사장은 이미 북적였다.또한, 이날 10시부터는 지역 풍물패들의 풍물 공연이 개최되면서 축제장을 찾은 시민들의 어깨를 들썩이게 했으며, 윤 의사 생가에서는 의거를 위해 떠나는 과정을 그린 상황극이 이어지기도 했다.이외에도 충의사에 있는 윤봉길의사기념관도 축제를 맞아 특별프로그램을 운영하고 있다. 기념관에서는 윤봉길 의사 외에도 예산 출신 독립운동가 28인의 삶을 다룬 '예산의 또 다른 윤봉길'이 전시돼 지역의 역사적 의미를 되새긴다.또한, 광복 80주년을 기념한 KBS 다큐멘터리 '나의 친구, 윤봉길'을 하루 4회 상영해 관람객에게 깊이 있는 역사적 울림을 전한다. 윤봉길의사기념관의 특별프로그램은 5월 31일까지 운영된다.예산군은 누리집을 통해 "윤봉길 평화축제는 아이들과 가족이 함께 즐기며 독립운동의 의미를 배울 수 있는 체험형 축제"라면서 "기념관 도슨트 투어, 독립군 훈련소 체험, 시 낭송·그리기 대회, 다양한 체험과 먹거리, 현장 미션 프로그램까지 온 가족이 함께 즐길 수 있다"며 이 같이 설명했다.한편, 오는 29일 덕산 충의사 윤봉길 기념관 앞에서 '윤봉길 의사 상하이 홍커우공원 의거 제94주년 기념제 및 기념식'이 개최된다. 예산군은 이날을 앞두고 관내 나라사랑 태극기 달기 운동을 추진하고 있다.예산군은 지난 2024년 관련 조례 전부개정을 통해 국기 게양일 확대와 선양사업에 대한 행정적 지원 근거를 마련했다.