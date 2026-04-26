맹정호 서산시장 후보 "이재명 정부와 함께 위기의 서산 구할 것"

큰사진보기 ▲25일 열린 맹정호 후보 개소식(후보발언) ⓒ 서산태안신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲지지자들에게 큰절하는 맹정호 후보 모습지지자들에게 큰절하는 맹정호 후보 모습 ⓒ 서산태안신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산태안신문에도 실립니다.

맹정호 서산시장(더불어민주당 ) 후보가 25일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세 몰이에 나섰다.개소식에는 박수현 충남도지사 후보, 양승조 전 충남도지사, 문진석(천안시 갑), 복기왕(아산시 갑), 이정문(천안시 갑) 충남도당위원장을 비롯한 국회의원들과 강철민 태안군수 후보를 비롯한 서산·태안 지역 시·도의원 출마자, 시민 지지자 등 1000여 명이 참석했다.이날 축사에 나선 박수현 충남도지사 후보는 "확 달라진 맹정호가 서산을 확 달라지게 할 것"이라며 "이재명 정부의 지방 균형발전 전략인 '5극 3특' 설계를 뒷받침하고 석유화학산업의 위기 극복과 AI 시대 혁신을 골목까지 전달하기 위해서는 이재명 정부의 시장과 도지사가 반드시 필요하다"라고 강조했다.맹 후보는 인사말을 통해 "현재 서산은 산업, 인구, 행정의 3대 위기를 겪고 있다"고 진단하며, "지난 선거에서 낙선 후 3년간 무리한 고소·고발로 어려움을 겪었으나 그 고초가 오히려 저를 단단하게 만드는 계기가 되었다"라고 말하였다.한편 맹 후보는 이번 개소식을 기점으로 '위기 극복'과 '이재명 정부와의 원활한 소통'을 핵심 키워드로 내걸고 선거 승리를 위한 본격적인 행보에 박차를 가할 예정이다.