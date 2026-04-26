▲조한기 위원장, "위기의 서산 '용맹정호' 맹정호가 필요" 조한기 위원장은 25일 오후 열린 맹정호 예비후보 선거사무소 개소식에서 “최근 시민들 사이에서 맹 후보의 별명이 '용맹정호'로 불리고 있다”며 변화된 기세와 눈빛을 높게 평가했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲맹정호 서산시장 예비후보에 대한 지지를 당부하고 있는 조한기 위원장. ⓒ 방관식 관련사진보기

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조한기 더불어민주당 서산·태안지역위원장이 맹정호 서산시장 예비후보를 향해 "민생을 책임질 적임자"라고 평가했다.조 위원장은 25일 오후 열린 맹정호 예비후보 선거사무소 개소식에서 "최근 시민들 사이에서 맹 후보의 별명이 '용맹정호'로 불리고 있다"며 변화된 기세와 눈빛을 높게 평가했다.조 위원장은 이번 선거에 대해 "이재명 시대의 새로운 지방자치를 구상하는 선거"라고 규정하며 "과거 민주주의와 민생을 위협했던 세력들이 다시금 권력을 잡으려 한다"고 비판했다.특히 "국민의힘으로 출마하는 대다수 후보가 과거의 잘못에 대해 단 한 명도 사과하지 않고 있다"며 "무슨 염치로 시민들에게 다시 표를 달라고 하는지 모르겠다. 최소한의 도덕성을 갖춰야 한다"고 비판했다.이어 조 위원장은 서산이 직면한 경제적 어려움을 언급하며 맹 후보의 역할을 강조했다.석유화학 산업의 구조조정 위기와 소상공인·자영업자의 고통이 심각한 상황에서 중앙정부와 지방정부가 새가 양 날개로 날고 수레가 양 바퀴로 굴러가듯 이재명 대통령과 철학을 공유하며 민생 경제를 챙길 시장이 필요하다는 것이다.마지막으로 조 위원장은 "맹정호 후보의 눈빛이 달라진 이유는 서산의 민생을 구해야 한다는 절박함 때문"이라며 "시민들과 함께 다시 뛰는 서산, 단단해진 서산을 만들 '용맹정호'를 응원해달라"고 지지를 당부했다.개소식에는 박수현 충남도지사 후보, 양승조 전 충남도지사, 문진석(천안시 갑), 복기왕(아산시 갑), 이정문(천안시 갑) 충남도당위원장을 비롯한 국회의원과 강철민 태안군수 후보를 비롯한 서산·태안 지역 시·도의원 출마자, 시민 지지자 등이 대거 참석했다.