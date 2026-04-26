조한기 위원장 "위기의 서산 '용맹정호' 맹정호가 필요"

조한기 더불어민주당 서산·태안지역위원장이 맹정호 서산시장 예비후보를 향해 "민생을 책임질 적임자"라고 평가했다.
조 위원장은 25일 오후 열린 맹정호 예비후보 선거사무소 개소식에서 "최근 시민들 사이에서 맹 후보의 별명이 '용맹정호'로 불리고 있다"며 변화된 기세와 눈빛을 높게 평가했다.
조 위원장은 이번 선거에 대해 "이재명 시대의 새로운 지방자치를 구상하는 선거"라고 규정하며 "과거 민주주의와 민생을 위협했던 세력들이 다시금 권력을 잡으려 한다"고 비판했다.
특히 "국민의힘으로 출마하는 대다수 후보가 과거의 잘못에 대해 단 한 명도 사과하지 않고 있다"며 "무슨 염치로 시민들에게 다시 표를 달라고 하는지 모르겠다. 최소한의 도덕성을 갖춰야 한다"고 비판했다.
이어 조 위원장은 서산이 직면한 경제적 어려움을 언급하며 맹 후보의 역할을 강조했다.
석유화학 산업의 구조조정 위기와 소상공인·자영업자의 고통이 심각한 상황에서 중앙정부와 지방정부가 새가 양 날개로 날고 수레가 양 바퀴로 굴러가듯 이재명 대통령과 철학을 공유하며 민생 경제를 챙길 시장이 필요하다는 것이다.
마지막으로 조 위원장은 "맹정호 후보의 눈빛이 달라진 이유는 서산의 민생을 구해야 한다는 절박함 때문"이라며 "시민들과 함께 다시 뛰는 서산, 단단해진 서산을 만들 '용맹정호'를 응원해달라"고 지지를 당부했다.
개소식에는 박수현 충남도지사 후보, 양승조 전 충남도지사, 문진석(천안시 갑), 복기왕(아산시 갑), 이정문(천안시 갑) 충남도당위원장을 비롯한 국회의원과 강철민 태안군수 후보를 비롯한 서산·태안 지역 시·도의원 출마자, 시민 지지자 등이 대거 참석했다.
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