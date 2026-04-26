서산 국힘 출마자들, 원팀으로 선거 치른다

큰사진보기 ▲25일, 이완섭 서산시장 선거사무소에서 국민의힘 출마자들이 간담회를 갖고 필승을 다졌다. ⓒ 국민의힘 관련사진보기

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장 예비후보를 비롯한 국민의힘 출마자들이 성일종 국회의원과 대화를 나누고 있다. ⓒ 국민의힘 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

국민의힘 소속 서산지역 출마자들이 '원팀'을 결성해 선거에 임하겠다는 의지를 밝혔다.25일 이완섭 서산시장 선거사무소에서 열린 간담회에는 국민의힘 소속 시장·도의원·시의원 출마자들이 참석해 공동 대응과 정책 협력을 통한 선거 운영 방안을 공유했다.간담회에는 성일종 국회의원도 참석해 출마자들을 격려했다.성 국회의원은 "선거 과정에서도 정책의 실행 가능성과 공약 이행 의지가 중요하다"며 "중앙정치 이슈에 흔들리기보다 지역 현안 해결에 집중해야 한다"고 말했다.참석자들은 민선8기에서 추진 중인 주요 사업의 안정적인 마무리를 위해 정책 연속성이 필요하다는 데 공감하고, 실현 가능한 공약 중심으로 협력하기로 했다.이완섭 서산시장 후보는 "진행 중인 사업은 차질 없이 마무리하고, 필요한 부분은 보완해 완성도를 높이겠다"며 "행정의 핵심은 계획이 아니라 실행과 결과에 있다"고 밝혔다.상대 후보에 대한 비방을 자제하고 정책 중심의 선거를 치르기로 의견을 모은 참석자들은 "유권자가 비교할 수 있는 정책과 성과를 제시하는 것이 중요하다"며 공명선거 실천 의지를 밝혔다.국민의힘 서산 출마자들은 이번 간담회를 계기로 공동 대응 체계를 유지하며 지역 현안 해결과 정책 실행에 집중해 선거에 임할 계획이다.