김정호 국민의힘 광명시장 후보 "AI교통 트램 도입"

큰사진보기 ▲김정호 국민의힘 광명시장 후보가 선거사무소 개소식을 열고, 본격적인 선거 체제에 돌입했다 ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

김정호 국민의힘 광명시장 후보의 선거사무소 개소식이 25일 열렸다. 김 후보는 강한 추진력과 결단력을 바탕으로 광명시의 확실한 변화를 이끌어내겠다며 출사표를 던졌다.이날 김정호 후보는 광명 발전을 위한 3대 핵심 공약을 전면에 내세웠다. 지역 내 가장 시급한 문제인 출퇴근 교통난 해소를 위해 AI 교통 트램을 도입하고 이를 신도시와 연계하여 교통 문제를 확실히 해결하겠다고 밝혔다.서울 청소년근로복지관 부지에 35층 지식산업센터를 건립하려던 광명시 계획을 전면 무효화하고, 해당 부지를 오페라하우스로 시민들에게 돌려주겠다고 약속했다.또한, 17만 평 규모의 부지에 유니버설 스튜디오나 에버랜드급의 대규모 테마공원을 조성하고, 초고령 사회에 발맞춰 어르신 전용 수영장을 별도로 구축하겠다고 강조했다.김 후보는 단상 위로 자신의 세 자녀를 직접 소개하며 아이들의 미래와 교육을 책임지는 시장이 되겠다고 다짐했다. 이어 "광명시에는 너와 나가 없고 지역의 편가르기가 없어야 한다"며 어르신과 아이들이 손잡고 나아갈 수 있는 화합의 광명시를 만들겠다고 호소했다.한편, 이날 개소식에는 김문수 전 경기도지사, 이성배 경기도지사 예비후보와 양향자 경기도지사 출마예정자 등 주요 인사들이 참석해 김 후보에게 힘을 실어주었다.