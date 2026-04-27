"아빠 성격 유해졌네" 고3 딸의 말에 철렁한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲지난 주말 딸아이와 산책 중에 찍은 사진 ⓒ 장한이 관련사진보기

"아빠 성격이 많이 유해진 거 같아요."

"아빠가 언제는 안 유했어?"

"호르몬 영향인가? 아빠 눈물도 많아졌잖아요."

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"집중이 안 돼요. 책상에 앉아 있어도 공부 안 될 거 같아요. 산책 갈래요?"

큰사진보기 ▲운전하다 눈에 띈 화원에 들어가 즉흥적으로 화초를 사 거실에 두었습니다. ⓒ 장한이 관련사진보기

"장○○(동생)이 아빠 요즘 착해졌다고 그랬어요."

"아빠가 못됐었다는 소리야? 황당하네?"