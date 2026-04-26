김은진 촛불대표 "조희대에 대한 퍼즐이 하나하나 맞춰져"

큰사진보기 ▲김은진 촛불행동 공동대표김은진 공동대표가 기조발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲188차 촛불집회188차 촛불집회가 촛불행동 주최로 25일 오후 서울 여의도 국회 앞에서 열렸다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲188차 촛불집회188차 촛불집회 참가자들이 25일 오후 조희대 대법원장 탄핵을 외치고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

법학자 김은진 촛불행동 공동대표가 25일 오후 188차 촛불집회 기조 발언을 통해 "미국, 내란당, 조중동 등 삼각편대가 지방선거를 앞두고, 이재명 정부를 향한 총공세를 퍼붓고 있다"고 비판했다.김은진 촛불행동 공동대표는 25일 오후 4시부터 서울 여의도 국회 앞에서 열린 '조희대 탄핵-조작 검찰 처벌 촉구, 188차 촛불대행진' 집회에서 기조발언을 했다.이어 "며칠 전 김준형 의원이 유튜브 방송에서 미국이 이재명 대통령 파기환송심 판결을 미리 알고 있었다는 것을 폭로했다"며 "조희대와 미국이 내통하고 있었다는 것이다. 이 이야기를 듣고 보니 조희대에 대한 퍼즐이 하나하나 맞춰졌다"고 말했다.또 "12월 3일 계엄재판부 준비부터 5월 1일 파기환송까지 조희대의 뒤에는 미국이 있었던 것이다. 그 뒤에 사법개혁 3법 반대, 내란전담재판부 설치 반대 등의 행보에서도 알 수 있듯이 조희대는 철저히 내란세력과 한 몸이었다. 조희대 탄핵 민심이 들끓고, 사퇴해야한단 여론이 과반을 넘는데도 조희대가 버틸 수 있었던 것은 바로 미국이 든든한 뒷배가 되어주었기 때문 아니겠는가"라며 이어 "내란세력들이 궤멸 위기에 처하자, 마음이 급해진 미국이 직접 내란청산을 막겠다고 나선 것 아닌가"라며 "그러니 내란세력들이 신이 나서 설쳐 대고 있다. 내란당이 정동영 통일부장관 해임을 요구하고, 조중동은 합세를 하고 있다"고 말했다.특히 "조희대가 버티니, 이 모든 것이 가능하다. 극우사이비 목사 전광훈 석방과 극우 유튜버 전한길 구속영장 기각에서 보여지듯이 조희대가 있는 한, 이들은 법적 처벌을 받지 않는다"며 "조작검사들은 조희대 사법부가 유죄 판결을 내려주니 마음껏 사건을 조작할 수 있다. 내란적폐 언론도 한통속이다. 검언정판 내란 카르텔의 정점에 바로 조희대 사법부가 있다. 그래서 조희대 탄핵이 매우 시급하다"고 강조했다.이날 김재영 촛불행동 청년위원장은 "윤석열과 조희대는 이재명 죽이기에 역할을 분담한 한 몸이었다"며 "지금 조작 검사들이 저렇게 발악을 하는 건, 그들과 한 몸인 조희대가 무언가를 준비하고 있기 때문이 분명하다"고 피력했다.심은식 고양파주촛불행동 사무국장은 "사법권력 뒤에 숨은 공범 조희대 탄핵소추안을 국회는 즉각 상정하시라"며 "조희대 대법원장을 비롯한 사법적폐세력이 내란세력을 비호하고 법적 처벌을 노골적으로 가로막고 있다"고 비판했다.김세봉 중구용산촛불행동 회원은 "우리 앞에는 개혁 과제가 산적해 있다. 검찰 완전한 개혁 물론 사법부 농단에 대한 척결, 왜곡을 밥 먹듯이 하는 언론에 대한 응징도 해야 한다"며 "이성적 판단에 의한 정의로운 개혁을 목표로, 집단지성 간의 연대를 강화해야 한다"고 강조했다.최덕희 전국시국회의 대외협력위원장은 "정동명 장관의 발언으로 나라가 어떻게 되든 이재명 정부를 흔들어 보겠다는 비열하고 천박한 정치적 술수가 아니겠는가"라며 "안보를 걱정하는 것이 아니라 정쟁을 위해 안보를 팔아먹는 이 파렴치한 행태 내란셰력의 더러운 작태들을 우리가 용납할 있겠는가"고 반문했다.김한봄 청년촛불행동 대표는 "내란세력들이 궤멸 위기에 처하니, 대놓고 미국이 나서 이재명 정부를 공격하고, 이들을 살리겠다는 것 아닌가. 미국과 내란세력은 한 몸"이라며 "남의 땅에서 감히 주인 행세를 하려는 저 오만한 미국에게 이 나라의 진짜 주인이 누구인지 정확하게 가르쳐 주자"고 말했다.촛불대행진을 마치고 민주당 앞 정리 집회에서 발언을 한 정종성 촛불행동 정책국장은 "조희대는 지방선거를 앞두고 대법관 후보자 임명도 하지 않고 있다"며 "대법관 제청 대상 후보자들이 정해진 지 100일이 지났는데도 지금까지 뭉개는 것은, 자기 말대로 움직이는 대법원을 구성하기 위한 것"이라고 비판했다.이날 극단 '경험과 상상' 등의 노래 공연이 펼쳐졌다. 촛불 집회가 끝나고 대행진이 이어졌다. 참가자들은 이곳 국회 앞에서 산업은행, 여의공원로, 세무빌딩, 은행로를 지나 민주당 당사 앞에서 정리 집회를 했다.오는 5월 2일 189차 촛불집회는 오후 5시 국회 앞에서 열린다. 5월 9일은국회 앞에서 190차 전국집중촛불집회가 열릴 예정이다.