국힘 대구 공관위, 중구청장 후보 공천 번복에 내홍

큰사진보기 ▲국민의힘 대구시당 공천관리위원회가 중구청장 후보로 정장수 전 대구시 경제부시장(왼쪽)을 단수 공천했다가 논란이 되자 류규하 현 중구청장(오른쪽)과 경선을 치르도록 했지만 김위상 공관위원이 사퇴하는 등 내홍에 휩싸였다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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국민의힘 대구시당 공천관리위원회가 중구청장 후보 공천을 하루 만에 번복하면서 공관위 부위원장이 사퇴를 선언하는 등 내홍에 휩싸였다.공관위는 25일 제15차 회의를 열고 정장수 전 대구시 경제부시장과 류규하 현 중구청장이 경선을 실시해 중구청장 후보를 결정하기로 했다고 밝혔다.앞서 전날인 24일 제13차 회의를 열고 정 전 부시장을 중구청장 후보로 단수 공천하고 류 구청장을 공천 배제(컷오프) 하기로 한 결정을 하루 만에 뒤집은 셈이다.공천이 번복된 이유는 공천 절차상 정당성을 둘러싸고 내부에서 문제를 제기했기 때문이다. 정 전 부시장을 단수 추천하면서 공관위원 9명 가운데 5명이 찬성하고 4명이 반대해 통과시켰지만 일부 공관위원들이 "단수 추천은 재적위원 3분의 2 이상 찬성이 필요한데 해당 요건을 충족하지 못했다"고 규정 적용에 대한 문제를 제기했다.또 컷오프 된 류규하 구청장은 자신이 여론에서 압도적으로 앞섰음에도 일부 투서를 문제삼아 공천을 배제한 것은 문제라며 중앙당에 이의를 제기하자 결국 재심의로 이어졌다.그러자 공관위는 24일 오후 다시 모여 논의했으나 결론을 내지 못했고 25일 다시 모여 논의한 결과 두 후보 모두를 상대로 경선을 실시하기로 결정했다.이인선 공관위원장은 회의 직후 기자들과 만나 "단수 추천 요건이 충족되지 않은 상황에서 기존 결정을 유지하기 어렵다고 판단했다"며 "논란을 해소하고 절차적 정당성을 확보하기 위해 경선으로 가는 것이 타당하다고 봤다"고 설명했다.공관위의 결정이 하루 만에 뒤집히자 단수 공천을 받았던 정장수 전 경제부시장은 강하게 반발했고 공관위 부위원장인 김위상 의원은 부위원장을 포함한 공관위에서 사퇴했다.정 전 부시장은 이날 입장문을 통해 "대구시당 공관위가 의결한 중구청장 후보 단수추천 결정을 뒤집고 재심사에서 경선을 의결한 것은 받아들일 수 없다"며 중앙당에 이의신청을 하겠다고 밝혔다.정 전 부시장은 "절차상 문제 이전에 류규하 후보의 공직후보자 적격 여부가 본질"이라며 "이미 성추행 피해자의 자술탄원서가 공심위에 제출되었고 피해자 상담을 마친 여성단체가 류 후보를 공천에서 배제해 달라는 공문까지 시당 공심위에 제출했다"고 말했다.이어 "류 후보의 공직후보자 자격에 대한 판단을 근거로 단수 추천을 의결했음에도 불구하고 절차상 하자라는 비상식적인 이유를 내세워 경선을 재의결한 상황은 여성계는 물론 우리 사회 전체의 지탄을 받을 것"이라고 주장했다.김위상 의원도 이날 오후 기자회견을 열고 "공관위는 5대 4 결정에 대한 부분을 다시 뒤집었고 성비위와 같은 중대한 결격사유에 대한 문제를 눈감았다"며 "공천 재심의의 행태는 성비위를 제보한 당사자를 고통 속에 몰아넣는 행위이자 공관위 역할을 스스로 저버리는 것"이라고 비판했다.김 의원은 "지난 24일 의결 결과에 대해 특정 후보는 국민의힘 '지방선거 공직후보자 추천 규정' 제27조 제1항의 재적 3분의 2 이상의 의결 사항을 위반했다고 문제를 제기했다"며 "그러나 해당 안건은 의결 규정을 적용한 것이 아니라 제8조 제2항의 '재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수 찬성'을 규정으로 의결을 마친 사안"이라고 설명했다.그는 "모든 의결은 형식적·절차적으로 완전히 적법했다"며 "의결정족수 충족, 투표 절차의 공정성 확보, 위원 전원 참여 등 '절차적 하자'에 해당하는 사정이 전혀 존재하지 않는다"고 주장했다.그러면서 "공관위는 5대 4 결정에 대한 부분을 다시 뒤집었으며 성비위와 같은 중대한 결격사유에 대한 문제를 눈감았다"면서 "이러한 공천 재심의의 행태는 공관위 역할을 스스로 저버리는 것이다. 공관위 부위원장 직을 수행하는 것이 더 이상 의미가 없다"며 사퇴했다.