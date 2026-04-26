2026태안국제원예치유박람회 개막, '치유의 여정' 돌입

큰사진보기 ▲전 세계 40개국 120개 기업이 참여한 '2026태안국제원예치유박람회'의 막이 올랐다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회가 25일 태안 안면도 꽃지해안공에서 한 달간의 여정에 돌입했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안국제원예치유박람회가 25일 개막했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회가 25일 개막했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

전 세계 40개국 120여 개의 기업이 참가한 '2026태안국제원예치유박람회'의 막이 올랐다. 충남도와 태안군이 공동 주최·주관하는 이번 박람회는 '자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유(Healing & Future from Nature)'를 주제로 25일부터 5월 25일까지 한 달간 안면읍 꽃지해안공원 일원에서 펼쳐진다.이번 행사는 원예와 치유를 결합한 국내 최초의 국제 박람회로, 자연·농업·산림·해양을 아우르는 태안형 치유 모델을 전 세계에 선보이는 자리다. 단순한 지역 축제를 넘어 국제적 공신력을 갖춘 행사로, 2024년 7월 기획재정부 국제행사심사위원회의 최종 승인을 받은 데 이어 같은 해 9월 제76차 국제원예생산자협회(AIPH) 총회에서 국제공인을 획득했다. 이는 태안이 '원예치유'라는 새로운 분야에서 세계 무대에 공식적으로 이름을 올렸음을 의미한다.행사 기간에는 특별공연과 상설 전시, 체험형 이벤트 등 다채로운 프로그램이 운영된다. 또한 안면도수목원과 지방정원을 연계한 행사, 탄소중립 실천을 체험할 수 있는 프로그램도 마련해 관람객들에게 색다른 경험을 제공할 예정이다. 현재 태안에서는 '2026태안국제원예치유박람회 범군민지원협의회'(회장 전창균)를 중심으로 연일 200명에서 250명의 자원봉사자가 성공 개최를 위해 구슬땀을 흘리고 있다.개막 첫날 꽃지해안공원 45.7헥타르와 태안수목원 42헥타르의 광범위한 박람회장이 관람객들로 북적이고 있다. 충남도와 군은 국내 관람객 172만명과 외국인 10만명 등 총 182만명의 방문을 목표로 하고 있으며, '치유의 여정'을 테마로 한 전시관들을 운영 중이다.