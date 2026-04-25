34년째 교직에서 꾸는 변하지 않는 꿈

▲로봇인 등산대회 기념촬영제15회 로봇인 등산대회가 열리는 서울로봇고에 맑은 하늘이 열렸다. 산행을 앞두고 한국AI로봇산업협회 회원사가 함께 모여 '화이팅'을 외치고 있다. IMF와 팬데믹을 넘어 15년간 이어져 온 로봇인들의 이 단단한 연대가 바로 차가운 금속에 따뜻한 생명을 불어넣는 원동력이다 ⓒ 오성훈 관련사진보기