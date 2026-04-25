안민석, 경기도교육감 진보 단일 후보 유지... 후폭풍은 계속

경기도 교육감 민주·진보 단일화를 추진한 경기교육혁신연대(아래 혁신연대) 선거관리위원회가 유은혜 후보 측이 요청한 단일후보 확정 유예를 받아들이지 않았다. 따라서 안민석 후보는 단일후보 자격을 유지하게 됐지만 후폭풍은 가라앉지 않고 있다.
유 후보 측은 혁신연대가 안민석 예비후보를 단일후보로 확정 발표한 직후인 22일 오후 선거인단 대리 등록·납부 등에 대한 수사 의뢰를 요청하는 이의 신청서를 혁신연대에 제출했다. 수사가 끝날 때까지 단일화 후보 확정을 유보하고, 대리 납부 등이 확인되면 단일화 과정 자체를 무효화 하라고 요구했다. [관련 기사] 유은혜 후보 측 "'대리 등록·납부' 확인되면 단일화 원천 무효"
이에 혁신연대 선관위는 24일 오후 회의를 열어 "이미 확정·발표한 단일 후보를 취소하거나 효력을 정지할 정도의 중대한 하자는 발견되지 않아 후보 확정 효력을 정지할 수 없다"고 결정했다. 다만, 의혹 해소와 투명성 확보를 위해 신청인이 요청한 수사는 외뢰하기로 했다.
단일후보 지위를 유지하게 된 안 후보는 혁신연대 결정 내용을 25일 보도자료로 배포했고, 유은혜 후보 측은 대리인 성명을 통해 혁신연대 결정에 유감을 표명했다.
"규약이 금지한 행위를 통제할 의지도, 능력도 없었음이..."
유 후보 측은 성명에서 "절차적 정당성 훼손을 인정해 수사 의뢰를 하겠다고 하면서도, 후보 확정을 강행한 것을 납득할 수 없다"며 "운영위원회와 혁신연대 122개 참여 단체 대표가 참여하는 '비상 재논의 기구'를 즉시 구성해 사태를 수습하고, 경선 전반을 전면 재검토하라"고 촉구했다.
또한 "이번 사안의 본질은 혁신연대 규약에서 명시한 대리 등록과 대리 납부 금지라는 기본 원칙이 무너졌다는 점"이라며 "규약이 금지한 행위를 스스로 통제할 의지도, 능력도 없었음이 드러난 지금, 이를 바로잡지 않고 결과를 유지한 결정은 무능을 넘어 무책임"이라고 힐난했다.
그러면서 "이번 결정(단일후보 지위 유지)으로 발생하는 모든 혼란과 책임은 전적으로 혁신연대 선관위에 있다"고 경고했다.
경찰에 선거인단 대리 등록과 대리 가입비 납부 행위에 대한 수사를 요청하는 고발장을 제출하는 등 강하게 항의한 혁신연대 일부 운영위원들은 1인시위 등을 준비하는 것으로 보인다.
[관련 기사] 경기교육혁신연대 일부 운영위원, 선거인단 대리 등록·납부 의혹 경찰 고발
이들은 혁신연대 사무실 앞에서 천막 농성도 벌였지만, 24일 오후 경찰 요구에 따라 천막을 철거했다.
한 운영위원은 25일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "대리 납부 등록, 수사 의뢰는 하면서 결정 사항 번복 못 한다는 것을 납득할 수 없다"며 "기자회견, 1인시위 등을 통해 혁신연대 선관위가 불합리한 결정을 했다는 것을 도민들에게 알릴 계획"이라고 밝혔다.