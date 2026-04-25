"아무런 조치 안 해"... 이태원참사 당시 용산소방서장 재판행

큰사진보기 ▲지난달 13일 서울 중구 은행회관에서 10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 연 청문회에서 최성범 당시 용산소방서장이 위원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

10.29이태원참사 당시 부실 대응 의혹을 받는 최성범 전 용산소방서장이 재수사 끝에 재판에 넘겨졌다.서울서부지방검찰청 이태원 참사 진상규명을 위한 검·경 합동수사팀은 24일 "'10.29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(아래 특조위)'에서 수사 요청한 용산소방서장을 업무상과실치사·상 혐의로 불구속 기소했다"고 밝혔다.합동수사팀은 수사 결과 ▲ 참사 발생 전 인파의 집중에 따른 사고 발생의 위험성을 충분히 인식할 수 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 아니한 점 ▲ 참사 발생 후 피해자들 구조 등 대응조치가 적시에 제대로 이뤄지지 않은 사실을 확인했다고 밝혔다.수사팀은 "향후 재판 과정에서 죄에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소유지에 만전을 기할 것"이라며 "수사 중인 다른 사건에 대해서도 엄정하게 수사하겠다"고 강조했다.특조위는 지난 1월 최 전 서장과 이봉학 전 용산소방서 현장지휘팀장을 재수사해달라고 검찰에 의뢰했다. 앞서 서부지검은 최 전 서장에 대해 2024년 같은 혐의로 수사했으나 검찰수사심의위원회에서 불기소 권고를 함에 따라 불기소 처분한 바 있다.