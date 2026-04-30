임신 20주, 새 바지를 고르며 알게 된 것

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"임신부가 청바지가 웬 말이야. 애 답답하게."

큰사진보기 ▲새 바지에게 자리를 내어주며임신 전 입던 청바지들을 정리했다. ⓒ 김영은 관련사진보기

"넉넉해요."

"신축성이 좋아요."

"임산부도 편해요."

내 몸이 달라졌다는 사실을 무엇이 가장 먼저 알려줄까. 거울 속 실루엣은 교묘하게 외면할 수 있었고, 체중계 위 숫자는 못 본 척할 수 있었다. 하지만 옷은 정직했다. 늘 입던 청바지의 단추가 배를 조여올 때, 비로소 나는 변화를 마주했다.임신 20주. 배가 나오는 건 당연했다. 하지만 머리로 아는 일과 바지 사이즈를 바꾸는 일은 전혀 다른 문제였다. 한동안은 예전에 입던 청바지를 고집했다. 앞으로 배가 얼마나 더 나올지 모르는데 잠시 입을 옷에 비용을 쓰는 일이 아깝기도 하고, 임신 전의 내 삶과 체형을 기억하는 옷들을 포기하고 싶지 않았다.그러던 어느 날, 누군가 툭 던진 한마디가 발단이 됐다.상대방은 걱정돼서 한 조언이었겠지만, 괜히 뜨끔 했다. 사실 단추를 잠글 때마다 답답하고 앉을 때마다 배가 눌린다는 걸 누구보다 잘 알고 있는 사람은 나 자신이었다. 다만 '임신부다운 옷'이라는 틀에 나를 가두고 싶지 않았을 뿐이다. 새 옷을 사는 시점을 미루고 싶었지만, 저녁마다 배에 선명하게 남는 붉은 자국을 보며 결국 인정해야 했다. 내가 미루고 있던 것이 무엇인지.쇼핑몰 앱에 접속해 다른 사람들이 남긴 바지 구매 후기를 진지하게 읽기 시작했다.마지막 문장 앞에서 손이 멈추었다. 나만 이런 고민을 하는 게 아니구나. 'L' 사이즈와 'XL' 사이즈를 장바구니에 넣었다 뺐다 하기를 수없이 반복했다. 몸은 이미 답을 알고 있는데, 마음이 따라가는 데는 시간이 필요했다.며칠 뒤 바지가 도착했다. 포장을 뜯자마자 허리부터 확인했다. 바지를 입고 앉아 보니 배가 눌리지 않았다. 숨이 막히지도 않았다. 허리 부분을 계속 끌어내리지 않아도 됐다. 바지 하나로 이렇게 마음이 편해질 일인가 싶었다.그동안 나는 바지에 몸을 맞추고 있었다. 옷이 작아진 것이 아니라 내 몸이 커진 것이었고, 옷을 바꾸면 될 일을 가지고 달라진 몸을 먼저 탓했다. 맞지 않는 옷은 그저 '맞지 않는 옷'일 뿐인데, 나는 그것을 내 몸에 대한 평가나 관리 실패처럼 받아들였다.임신 관련 커뮤니티에는 비슷한 질문이 자주 올라온다. "20주인데 배가 이 정도 나오는 게 맞나요?", "이 주수에 몇 킬로 늘었나요?", "저만 이렇게 빨리 배가 나온 건가요?" 같은 글들이다. 우리는 왜 끊임없이 변화가 '정상 범위' 안에 있는지 타인으로부터 확인 받고 싶어 할까. 아마도 사회가 규정한 '예쁜 임신부' 혹은 '적당한'이라는, 보이지 않는 가이드라인에 맞추려는 마음 때문일지도 모른다.새 바지를 입고 앉으니 그제야 알 것 같았다. 지금 내 몸은 단순히 부풀어 오르는 것이 아니었다. 한 생명이 자랄 자리를 만들기 위해 뼈마디가 벌어지고, 장기가 밀려나며 새로운 균형을 잡는 중이었다. 이 변화 앞에서, 예전의 잣대로 나를 검열했던 시간이 미안해졌다.몸을 사랑한다는 말은 여전히 거창하게 느껴진다. 하지만 이제는 불편하다고 보내는 몸의 신호를 외면하지 않기로 했다. 예전 옷이 안 맞는다고 해서 내가 틀린 것은 아니다. 그저 지금의 나를 온전히 담아낼 새로운 옷이 필요할 뿐이다.넉넉한 바지를 입고 앉아 있으니 몸이 한결 편안해졌다. 억지로 나를 깎아 맞추는 대신, 변화의 흐름에 몸을 맡기기로 했다. 뱃속에서 '꿀렁' 하는 태동이 느껴졌다. 마치 내 생각이 맞다고 아이도 대답해 주는 것 같았다. 그제야 몸도 마음도 조금 놓였다.