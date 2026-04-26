석회암 테라스 끝자락에 펼쳐진 인피니티 풀

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲석회암 테라스의 끝자락에 펼쳐진 풀과 석화된 나무 한 그루.물이 끓는다,는 뜻의 이름 'Hierve el Agua'라는 이름은 실제 끓는 것이 아니라 기포가 올라오는 현상 때문에 붙여진 이름이다. 이곳은 ‘아메리카 흑대머리콘도르(Black Vulture)'의 땅이기도 하다. ⓒ 이안수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲석화 폭포.석회질 용천수가 절벽을 따라 흘러내리며 수천 년 동안 굳어 형성된 석화 폭포는 절벽 높이가 90m에 달하는 장엄한 경관을 자랑한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲비포장 산길,이 경이로운 자연의 풍경을 접하기 위해서는 비포장 산길을 굽이굽이 돌아 올라야 한다. 굽이를 돌 때마다 위도가 높아지면서 마치 비행하는 콘도르가 된 듯하지만 곡예운전에 간담이 서늘해진다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲이에르베 엘 아구아의 콘도르.이 장엄한 절벽 경관의 유산도, 콘도르의 삶도, 이 자연에 기댄 사람의 삶도 조화롭게 이어질 수 있기를... ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

산정에 수영이 허락된 천연 풀이 있다. 이에르베 엘 아구아(Hierve el Agua)! 석회암 테라스의 끝자락에 펼쳐진 이 풀은, 인피니티 풀이 선사할 수 있는 장엄한 전망을 극대화한다.'물이 끓는 곳'이란 이름과는 달리 물의 온도는 서늘하게 느껴지는 정도이다. 물이 분출되면서 끓는 착시를 일으킨 것이다. 온천수가 아니라서 오히려 물의 감촉이 청명하다. 칼슘과 탄산염 등 광물질이 과포화 되어 빛을 산란시킨 탓에 청록색을 띤 풀은 '아메리카 흑대머리콘도르(Black Vulture)'가 계곡의 상승기류를 타고 비행하다가 목을 축이는 곳이다.아내가 물속에 들어갔을 때 콘도르가 테라스 끝에 내려앉았다. 문득 생명과 죽음의 경계에 도달한 느낌이었다. 그는 우리의 영혼을 거두어가는 대신 한 모금의 물을 마시고 '낡은 것을 벗고 새운 것을 입으라'라는 메시지를 남기고 떠났다. 그가 아래로 떠난, 모든 것이 내려다보이는 이곳에서의 시간은 마치 현실로부터 멀어진 곳에서의 신비였다.아내는 수영 대신 이 고공의 물속에서 하늘을 보면서 고요히 유영하는 명상체험을 했다. 무중력 상태의 시공간을 잊는 경험이었다고 했다. 이런 유사한 경험은 물속에 들어가지 않은 내게도 전이되었다. 상부 인피니티 풀 옆의 석화된 나무 한 그루가 초현실적 풍경을 더해주었다. 마치 좌탈한 고승 같은 모습으로... 자연과 시간의 합작품위에 몸을 얹는 경험은 그 자체로 경이로움의 일부가 되었다.시에라 마드레 델 수르(Sierra Madre del Sur) 산맥, 해발 1700m가 넘는 위치에서 주변 계곡을 조망하는 이 천연 풀이 있는 산정의 모습을 옆에서 보면 그 장엄함은 극에 달한다. 흰 포말의 물이 90미터 절벽 아래로 떨어지는 것 같은 모습의 장엄함 앞에서는 누구나 입을 다물지 못한다.도대체 산꼭대기에 호수가 있는 것도 아니고 빙하가 있는 것도 아닌, 비한 방울 내리지 않는 건기의 메마른 산정에 이렇게 많은 수량의 폭포가 있을 수 있단 말인가? 사실은 이 흰색의 폭포수는 거대한 석회암 바위이다. 석회질 용천수가 수천 년 동안 흘러내리면서 형성된 '석회화된 폭포'이다.이와 같은 석화 폭포 지형은 이에르베 엘 아구아와 튀르키예의 파묵칼레(Pamukkale)가 대표적이다. 하지만 주변이 평지인 파묵칼레와 달리 이곳은 아찔한 수직 절벽 아래로 물이 쏟아지는 것 같은 산악지형이 주는 극적인 경관은 세계에서 유일한 희귀 지형이다.산 능선에는 자포텍(Zapotec)인들이 계단식 경작지로 물을 보내기 위해 사용하던 수로가 있는 고고학적 유적지이기도 하다.오악사카 시내에서 약 70km 떨어진 이곳의 신비로운 풍경을 보기 위해서는 구불구불한 험악한 비포장 산길을 올라야 한다. 차로도 편도 2시간은 잡아야 한다. 그럼에도 오악사카 방문객들은 이 경이로운 풍경의 일부가 되는 욕구를 포기하는 이는 더물다. 오악사카 시내의 소칼로(Zócalo)에는 이곳으로 가는 그룹 투어의 모객을 하는 이들이 항상 말을 건다. 예약을 하면 아침 일찍 숙소로 오는 소형 승합차에 오르기만 하면 된다.우리는 시간에 쫓기는 대신 현지인들과의 접촉을 위해 합승 택시인 콜렉티보(colectivo)를 타고 중간 환승지인 미틀라(Mitla)까지 간 다음, 그곳에서 승객용으로 개조된 트럭을 탔다. 이곳에는 산길로 들어서기 직전과 이에르베 엘 아구아 입구 두 곳에서 각자 요금을 지불해야 한다. 오악사카 주정부에 의해 주립공원(생태보호구역)으로 지정된 곳임에도 불구하고 주정부가 아니라 주민 합의체에서 요금을 징수한다.산길 입구의 마을( San Lorenzo Albarradas)에서는 통행료를, 공원 입구의 또 다른 마을(San Isidro Roaguía)에서는 입장료 명목의 요금이다. 이 두 마을에서는 오랫동안 운영권과 수익 분배로 오랫동안 갈등이 있어왔고 한때 폭력적인 충돌로 공원 입장이 폐쇄되기도 했다.이 문제를 해결하기 위해 오악사카 주 관광청이 복구·재개발 프로젝트 제안을 했지만 연방정부 지원이 예산 부족으로 불발됨에 따라 이 비공식적인 징수 방식이 지속되는 상황이라는 게 현지인의 설명이다. 여전히 도로는 위험하고 공원의 편의시설은 낡거나 방치되어 있으며 관리와 운영은 계획 없는 관행이 되풀이될 뿐이다. 문제의 중심은 자연이 아니라 사람이다.트럭을 타고 다시 미틀라로 돌아왔을 때는 풀에서의 상쾌함 대신 흙먼지가 온몸을 다시 덮고 말았다. 공원 방문객으로 인해 발생하는 경제적 수익에 기대야 하는 주민들의 경제적 형편이 갈등을 부르고 자연은 사람의 착취에 노출된 모습이 자꾸 눈에 밝힌다. 이 장엄한 절벽 경관의 유산도, 콘도르의 삶도, 이 자연에 기댄 사람의 삶도 조화롭게 이어질 수 있기를.