왜 말 걸기는 두려워하면서 화면 속 소통엔 열광할까?

큰사진보기 ▲대학 강의실에서 학생들이 서로 대화를 나누기보다 스마트폰을 통해 소통하거나 개인 활동에 집중하고 있는 모습. 같은 공간에 있지만 각자 다른 방식으로 소통하는 현대 대학생들의 단면을 보여준다. ⓒ Vitaly Gariev / Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 |



Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Penguin Press, 2011,



2026년 4월 25일 접속, https://www.penguinrandomhouse.com/books/309214/the-filter-bubble-by-eli-pariser/







Stefan Hrastinski, Asynchronous and Synchronous E-learning, EDUCAUSE Review, 2008.11.17.,



2026년 4월 25일 접속, https://er.educause.edu/articles/2008/11/asynchronous-and-synchronous-elearning







채성숙, [대학내일20대연구소] 대면 소통에 대한 니즈는 감소하고, 비대면 소통 선호 비율 증가, Madtimes, 2021.12.09., 2026년 4월 25일 접속, https://www.madtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=10662

강의실 문을 열 때마다 기묘한 기분이 든다. 60명이 넘는 학생들이 한 공간에 모여 있는데, 실내는 마치 진공 상태처럼 고요하다. 과거 선배들이 말하던 캠퍼스의 낭만은 이제 드라마 속에서나 볼 법한 빛바랜 장면이 됐다. 학생들은 약속이라도 한 듯 일제히 고개를 푹 숙인 채 스마트폰이나 태블릿 화면 속에 각자의 디지털 섬을 만들어 들어가 있다. 옆 사람의 숨소리는 들려도, 그 사람의 목소리를 듣기는 하늘의 별 따기다.가장 당혹스러운 순간은 수업 중 교수님이 "이 부분에 대해 질문 있는 사람 있나요?"라고 물으실 때다. 그 순간 강의실은 말 그대로 얼어붙는다. 60여 개의 눈동자가 일제히 바닥이나 책상을 향한다. 교수님의 시선을 피하려고 필사적으로 화면에 눈을 고정하고, 손가락은 의미 없이 스크롤을 내린다. 누군가 대답해 주기를 바라는 비겁한 침묵이 공기를 가득 채운다.그런데 더 아이러니한 건 수업이 끝난 직후다. 강의실 문을 나서는 순간, 대학생 커뮤니티인 '에브리타임' 게시판은 순식간에 달궈진다. "이 수업 드랍할까?", "나만 이해 안 됨?" 같은 글들이 실시간으로 올라오며 수십 개의 댓글이 달린다. 대면 상황에서는 입도 뻥긋 못 하던 이들이, 익명의 텍스트 뒤에 숨어서는 누구보다 시끄러운 소통가가 된다.대체 왜 우리는 바로 옆 사람에게 말 거는 것은 두려워하면서, 화면 속 소통에는 이토록 열광하는 것일까? 기술은 분명 우리를 더 넓고 쉽게 연결해 주지만, 역설적으로 물리적 공간 내에서의 '진짜' 소통은 점점 희귀해지고 있다.이 현상을 설명할 때 가장 먼저 주목해야 할 과학적 개념은 '필터 버블(Filter Bubble)'이다. 엘리 파리저(Eli Pariser)가 주창한 이 개념은 개인화된 알고리즘이 사용자의 취향에 맞는 정보만을 선별해 제공함으로써, 사용자가 자신만의 문화적·이데올로기적 거품 속에 갇히게 되는 현상을 말한다. 대학 사회에서 이 '거품'은 생각보다 치명적이다. 알고리즘은 내가 평소 친하거나 내 가치관과 비슷한 이들의 글만 피드 상단에 띄워준다. 나랑 생각이 다른 불편한 이야기는 아예 화면 밖으로 치워버린다. 그러다 보니 대학의 본질인 '다양성'을 접할 기회가 점점 사라진다.강의실에서 학생들이 질문에 답하지 않는 것도 같은 맥락이다. 내 의견이 혹시라도 타인의 거품을 불쾌하게 건드려 공격받지는 않을까 하는 기술적 공포가 우리를 침묵하게 만든다. 내가 속한 집단의 논리에서 조금이라도 벗어나면 디지털 공간에서 낙인찍힐 수 있다는 불안감이 캠퍼스의 공론장을 얼어붙게 만든 셈이다. 결국 우리는 같은 공간에 있으면서도 각자의 기술적 거품 안에서만 안주하며, 타인과 연결될 기회를 기술적으로 차단당하고 있다.얼마 전 필자가 참여했던 '미팅' 사례는 기술이 만든 소통의 민낯을 고스란히 보여주었다. 미팅 일주일 전부터 만들어진 단톡방의 분위기는 화기애애했다. 화면 속의 우리는 모두 세상 부러운 것 없는 외향적인 사람들처럼 보였다.하지만 정작 당일 약속 장소인 술집에서 마주한 현실은 참혹했다. 단톡방에서의 활기참은 온데간데없었다. 다들 테이블 위의 안주 접시만 뚫어져라 쳐다보며 소주잔만 만지작거렸다. 간신히 쥐어짜 낸 말들은 "어디 사세요?", "전공은 공부할 만하세요?" 같은 영혼 없는 질문뿐이었다. 한 명이 질문하면 단답형 대답이 돌아오고, 다시 숨 막히는 정적이 20초 넘게 반복되는 식이었다.분위기를 전환할 수 있는 그 흔한 '술 게임'조차 시작되지 못했다. 눈을 맞추고 리듬에 맞춰 말을 내뱉는 그 간단한 유희조차 우리에겐 거대한 벽처럼 느껴졌다. 대화 사이에 발생하는 5초의 정적을 견디지 못해 다들 주머니 속 스마트폰을 꺼내 만지작거렸다. 옆에 앉은 사람과 대화하는 대신, 친구에게 "여기 너무 어색해 죽을 것 같아"라고 메시지를 보내는 우리들의 모습은 그야말로 소통의 아이러니였다.이는 과학적으로 '비동기적 의사소통(Asynchronous Communication)'의 부작용으로 설명할 수 있다. 텍스트 기반 소통은 내용을 몇 번이고 고쳐서 보낼 수 있는 '편집권'과 전송 시간을 조절할 수 있는 통제권을 준다. 하지만 현실 대화는 상대의 눈을 보고 0.5초 안에 즉각 반응해야 하는 실전이다.MIT의 셰리 터클 교수는 저서에서 "우리는 대화 대신 연결(Connection)만 하고 있다"라고 지적했다. 텍스트라는 안전한 방패 뒤에 숨어 '보정된 자아'로만 소통하다 보니, 날것의 대화를 이어가는 사회적 근육이 다 빠져버린 것이다. 그날의 만남은 어떠한 교감도 없이 서둘러 자리를 마무리하는 것으로 끝났다.또한, 현대의 소통 기술은 우리가 타인을 인식하고 탐구하는 방식 자체를 미묘하게 뒤틀어놓았다. 과거에는 사람을 직접 만나 대화를 나누며 그가 어떤 사람인지 한 겹씩 알아가는 과정이 당연했다. 하지만 텍스트와 이미지 중심의 소통에 길들여진 지금, 우리는 실재하는 상대를 앞에 두고도 어떻게 관계를 쌓아올려야 하는지 그 방법을 잊어버린 듯하다.미팅 현장에서 질문과 대답이 겉돌고 무거운 정적이 반복되었던 이유도 사실 이와 무관하지 않다. 우리는 화면 너머의 정제된 데이터에는 익숙하지만, 눈앞의 상대가 내뱉는 실시간의 목소리와 표정에는 어떻게 반응해야 할지 몰라 당황한다. 궁금한 것을 물어보고 대답을 경청하며 깊은 속마음을 꺼내는 과정이, 기술이 제공하는 '편리한 소통'에 익숙해진 우리에겐 너무나 피곤하고 진지한 일처럼 느껴지는 것이다.기술이 우리를 언제 어디서든 연결해줄 것처럼 보였지만, 역설적으로 관계에서만 느낄 수 있는 순수한 재미와 탐색의 설렘은 앗아간 셈이다. 우리는 상대방을 하나의 입체적인 인격체로 마주하며 소통의 희열을 느끼기보다, 그저 이 어색한 물리적 시간을 빨리 통과해야 할 '과제'처럼 여기고 있었던 것은 아닐까? 특정 알고리즘이 설계한 효율적인 소통 방식에 길들여진 결과, 우리는 정작 사람과 사람이 만나 만들어내는 예측 불가능한 온기를 잃어버리고 있다.이러한 소통의 변화는 캠퍼스 내의 공동체 의식마저 해체하고 있다. 과거에는 '과방'이나 '동아리방'에서 무의미하게 나누던 수다들이 서로를 묶어주는 접착제 역할의 중심이었다. 하지만 이제 그 자리는 개별화된 플랫폼이 대체했다. 우리는 단톡방에서 공지 사항을 전달받고, 익명 게시판에서 여론을 확인한다. 효율성은 극대화되었지만, 서로의 체온을 느끼며 형성되던 유대감은 증발했다.온라인에서 활발하게 자신을 전시하는 학생은 '영향력 있는 존재'가 되지만, 디지털 흔적을 남기지 않는 학생은 캠퍼스 내에서 유령처럼 존재한다. 기술이 모두를 평등하게 연결할 것이라는 초기 기대와 달리, 알고리즘과 데이터는 대학 사회 내에서도 새로운 소외를 만들어내고 있는 것이다.그렇다고 과학기술의 발전을 부정하거나 과거로 돌아가자는 말은 아니다. 에브리타임이나 온라인 협업 도구, 다양한 SNS 플랫폼은 현대 대학 생활의 필수적인 인프라다. 하지만 우리가 경계해야 할 것은 기술의 '편리함'이 인간적 '교감'의 자리를 완전히 대체해 버리는 현상이다. 편리함에 길들여질수록 우리의 관계는 얕아지고, 기술적 완충지 뒤에 숨을수록 우리의 사회적 근육은 퇴화한다.이제 우리는 조금 '불편한 선택'을 해야 한다. 알고리즘이 떠먹여 주는 피드만 보지 말고, 옆 사람의 눈을 보고 인사를 건네는 시도를 해야 한다. 교수님의 질문에 고개 숙이는 대신, 서툰 대답이라도 내 목소리를 직접 내보는 것이다. 텍스트 필터 뒤에 숨지 않고 자신의 진실된 목소리를 낼 때, 비로소 캠퍼스는 데이터의 집합소가 아닌 살아있는 관계의 장으로 회복될 수 있다.기술의 노예가 아닌 주인이 된다는 것, 그것은 결국 기계를 내려놓고 사람을 향해 고개를 드는 그 아주 단순하고도 어려운 행동에서 시작된다. 우리의 캠퍼스 낭만은 알고리즘이 추천해 주는 맛집에 있는 것이 아니라, 5초의 정적을 깨고 건네는 "안녕, 오늘 수업 어땠어?"라는 그 한마디에 숨어 있을지도 모른다.