태안해경, 2만9천여 보루 '담배 밀수 조직' 일망타진

큰사진보기 ▲태안해양경찰서 정보외사과 해양경찰관이 밀수입 담배를 압수하는 모습 ⓒ 태안해양경찰서 제공 관련사진보기

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태안해양경찰서가 항공편을 이용해 대량의 담배를 조직적으로 밀수입·유통한 일당을 검거하며 지능화된 밀수 범죄에 강력한 경고장을 날렸다.태안해양경찰서(서장 김진영)는 베트남산 담배와 위조 국산 담배를 국내에 밀반입한 베트남인 부부 2명을 관세법·상표법·담배사업법 위반 혐의로 검거해 24일 검찰에 송치했다고 밝혔다.이번 사건은 단순 밀수가 아닌 '조직형 범죄'라는 점에서 충격을 주고 있다. 태안해경은 지난 3월 "담배 밀수 조직 총책이 입국한다"는 첩보를 입수한 뒤 장기간 추적과 분석을 통해 조직의 실체를 파악, 결정적 시점에 검거 작전을 펼쳤다. 그 결과 지난 4월 15일 인천국제공항에서 주범 A씨(40대)를 긴급체포하고, 함께 입국한 공범이자 배우자인 B씨(30대)도 동시에 검거하는 데 성공했다.수사 결과 A씨는 항공편을 이용한 운반책을 모집하고, 국내 유통망과 배송책까지 조직적으로 구축한 '총책' 역할을 수행한 것으로 드러났다. 특히 아내 B씨를 조직에 끌어들여 구매자 관리와 배송지 통제까지 맡기는 등 역할을 분담하며 범행을 치밀하게 이어온 것으로 조사됐다.이들이 사용한 수법은 이른바 '보따리상'을 동원한 다중 분산 밀수 방식이다. 대형 화물이 아닌 소형 물량을 여러 차례 나눠 반입하는 방식으로 단속을 회피해 왔다. 이 같은 방식으로 지난 1년 2개월 동안 밀수입된 담배는 무려 2만 9344보루에 달한다. 베트남산 담배 2만 6649보루와 함께 국내 인기 제품인 '에쎄' 위조 담배 2695보루까지 포함된 것으로 확인됐다.태안해경은 지난 17일 A씨에 대한 구속영장을 발부받아 수사를 이어왔으며, 추가 공범과 유통망에 대해서도 수사를 확대하고 있다. 이번 검거는 사전에 입수한 첩보를 기반으로 조직의 이동 경로와 역할 분담을 정밀하게 분석한 뒤, 입국 시점에 맞춘 '표적 검거'라는 점에서 해경의 수사 역량을 입증한 사례로 평가된다.태안해경 관계자는 "조직적 밀수 범죄는 반드시 적발된다는 점을 분명히 보여준 사건"이라며 "지능화·다양화되는 밀수 수법에 대응하기 위해 관계기관과 공조를 강화하고 단속을 지속할 것"이라고 밝혔다.한편, 이번 사건은 항공편과 소형 운반을 결합한 신종 밀수 방식이 국내 유통망까지 연결된 구조로 확인되면서, 불법 담배 유통에 대한 보다 강력한 단속과 제도적 보완 필요성도 제기되고 있다.