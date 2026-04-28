혼자 먹는 밥에서 '대충'을 치우니 찾아온 변화

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"프랑스 빵집 있는 동네에 사시는구나!"

"제가 사는 동네에 프랑스 빵집이 있어요? 빵집 이름이 뭐예요?"

"이름이 뭐였더라, 맴돌면서 안 나오네."

"엄마, 동호회 형이 우리 동네에 프랑스 빵집이 있다며 그 집 빵 사려고 두 번이나 부천엘 왔었대. 그 형이 광명 빵돌이거든."

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큰사진보기 ▲과카몰리 주재료. 아보카도, 방울토마토, 양파, 마늘 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲으깬 아보카도에 재료를 섞어 만든 멕시코 전통 소스 만든 과정 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲과카몰리를 올려 완성한 깜빠뉴 ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

빵을 좋아하면서도 동네에 프랑스인이 운영하는 빵 맛집이 있다는 사실을 다른 동네 지인에게 처음 들었다. 빵집 이름이 가물거린다며 대신 위치를 설명하는데 솔직히 어딘지 가늠이 되질 않아 그렇게 잊고 말았다.아들의 말을 듣는 순간 언젠가 지인이 알려준 그 빵집과 같은 곳으로 짐작되었다. 얼마나 맛있기에 타 지역 사람까지 찾아오나 싶어 빵집 이름을 물어 검색해 봤다. 집에서 가까운 거리였으나 내가 잘 다니지 않는 동선에 자리한 빵집이었다.바게트나 깜빠뉴, 치아바타 같은 식사빵 위주로 파는 곳이었다. 버터, 설탕, 계란, 화학 첨가제 및 보존제가 들어가지 않은 천연 발효빵을 만드는 집으로 텔레비전 프로그램에도 소개된 빵집이라고 한다. 특색있는 빵집일 거란 예상에 궁금증이 증폭됐다.다음 날 찾아간 빵집은 골목 안 주택가에 1층을 차지하고 있었다. 작은 규모인 데다 버젓한 간판도 없어 살피지 않으면 지나치기 십상인 위치에 프랑스 국기를 매단 채였다. 젊은 프랑스 주인장이 술술 내뱉는 한국말이 놀랍기도 하고 친근감도 들었다.주로 디저트빵을 먹던 나는 무엇을 선택할지 몰라 추천해 달랬더니 '크랜베리 아몬드 사워도우 깜빠뉴'를 권했다. 사워도우 깜빠뉴는 천연 발효종으로 발효시킨 시골빵이란 뜻이다. 투박하게 생긴 빵을 포장해 받았는데 묵직했다. 왠지 무게감만으로도 건강빵이라고 으스대는 듯했다.집으로 돌아와 한 조각 먹어보니 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 식감으로 크랜베리와 아몬드가 씹혀 고소한 맛까지 돌았다. 그냥 먹어도 나무랄 덴 없지만 어쩐지 한 끼 식사로 대신하기엔 아쉽다는 생각이 들었다. 디저트빵처럼 과일이나 샐러드, 크림, 에그마요 같은 고명이 없어 허전했다.맹숭맹숭한 기분이어서 뭐라도 곁들여야 할 것 같은데 생각없이 빵을 사놓고 보니 마땅한 게 없었다. 갓 구운 천연 발효 건강빵에 잼이나 땅콩버터를 바른다는 건 왠지 반칙 아닐까 생각될 때 '과카몰리'가 떠올랐다. 과카몰리는 아보카도가 주재료인 멕시코 전통 소스다. 아보카도는 불포화지방산, 비타민, 미네랄이 풍부해 혈관이나 면역 관리에 탁월한 과일이다.발딱 일어나 가까운 재래시장에 갔더니 초록이 선명한 아보카도뿐이라 당장 과카몰리를 만들 수 없는 상태였으나 어쩔 도리가 없어 두 개를 구입했다. 당일 소비하지 못한 빵은 냉동보관하라는 설명대로 아보카도가 익는 동안 빵은 냉동실에 머물러야 했다. 궁금한 마음에 덜컥 빵을 샀다가 갓 구운 빵을 냉동실로 보낸 게 못내 아쉬웠다.잘 익어야 손질도 편하고 맛도 좋으므로 실온에서 며칠 동안 후숙한 다음 짙은 보라빛이 되었을 때 아보카도 껍질을 말끔하게 분리했다. 볼에 넣고 으깬 아보카도에 잘게 다진 방울토마토, 양파, 마늘을 넣은 후 올리브유, 레몬즙, 소금, 후추, 파마산 치즈가루를 보태어 휘뚜루마뚜루 섞어주면 과카몰리가 완성된다.재료는 정해진 게 없으니 삶은 달걀이나 고수, 사과를 혼합해도 괜찮다. 영양 균형이 훌륭한 음식인데도 생각보다 만드는 과정이 간단하다. 샐러드인 양 먹어도, 빵에 바르거나 김밥 또는 비빔밥에 활용해도 근사하다.냉동된 빵은 약불로 달군 프라이팬에 뚜껑 덮어 천천히 해동하는 게 에어프라이어를 사용하는 것보다 낫다. 그래야 바삭함과 촉촉함 둘 다 잡는다. 데운 깜빠뉴에 과카몰리를 듬뿍 얹어 크게 한 입 베어 물었더니 신선한 영양과 쫄깃한 식감이 우르르 달려들었다. 순간 혼자만의 한 끼를 온전히 누렸다는 생각에 만족감이 번졌다. 그리 대단한 음식도 아닌데, 나를 소중히 여겼단 생각이 든 건 왜일까. 스스로도 의아했다.그도 그럴 것이 특별할 것 없는 하루의 혼자 먹는 끼니는 못갖춘마디로 시작하는 노래처럼 뭔가 부족하게 느껴지곤 했다. 냉장고에 있던 반찬으로 대충 때우거나 좀 더 신경 쓴다 해도 남은 나물에 달걀 프라이 하나 올려 비빔밥으로 해결하는 정도였다. 영양소 따위 따질 새도 없고, 나만을 위해 새로운 음식을 만들어본 일도 흔치 않다. 건강을 생각해야 한다는 말은 입버릇처럼 달고 살면서 실상은 공허한 뇌까림에 불과했던 것이다.우린 혼자만의 끼니는 대충 먹어도 된다고 여기는 데 익숙하다. 귀찮다, 바쁘다는 이유로 보통은 때운다는 입장이 지배적이다. 특히 주부들은 곧 저녁상을 차려야 하는 처지기에 혼자 먹는 끼니까지 챙길 여력이 없다. 나 역시 혼자만의 식사는 배고픔만 지우면 된다고 생각한 사람 중 하나다. 그런데 우연히 알게 된 프랑스 빵집 식사빵과 직접 만든 과카몰리가 나만의 끼니를 돌아보게 했다.거창하지 않아도, 비싼 재료가 아니어도 건강한 음식은 얼마든지 만들 수 있다는 사실이 그날 새삼 마음을 흔들었다. 나를 위해 조금 더 신경 쓴 선택이 맛도 건강도 만족시킨 듯해 그날의 일상이 좀 다르게 다가왔던 게 사실이다. '나 홀로 끼니'를 대하는 마음가짐에 따라 무엇을 먹을지가 결정된다는 걸 알아차린 것이다. 그래서 대충 때우던 습관을 내려놓기로 했다.그날 이후 난 종종 프랑스 빵집을 찾아간다. 과카몰리를 만들기도 하고, 에그마요나 단호박샐러드도 만든다. 타피오카 가루로 반죽한 부추전도 부치고 달걀 지단과 당근 볶음이 듬뿍 들어간 김밥을 말 때도 있다. 그러다 보니 간단한 건강식을 소개하는 '릴스'를 자주 참고하게 된다. 다음엔 상추, 토마토, 달걀 프라이, 햄, 치즈를 올리고 머스터드 소스로 맛을 더한 토르티야 샌드위치도 만들어볼 예정이다.혼자 먹는 한 끼일지라도 때우던 식사를 멈추고 돌보는 식사를 하게 된 건 분명한 변화다. 동네 작은 빵집의 식사빵과 과카몰리에서 시작된 변화는 나를 더 건강하게 보살피고 존중하는 삶으로 이끌어갈 것이다.