'용인 슬세권' 걸어서 해결되는 도시 수준, 아직은 미흡

큰사진보기 ▲용인시 ‘골목형 상점가’ 4호로 지정된 수지구 신봉동 신봉사거리 일대 모습. /출처 카카오로드뷰 갈무리 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲챗GPT 제작 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

퇴근길 집 앞 편의점에 들러 필요한 물건을 사고, 가까운 카페에서 잠시 쉬었다가, 급할 때는 병원과 약국도 걸어서 이용할 수 있는 동네. 요즘 주거의 질을 가르는 기준으로 떠오른 이른바 '슬세권'이 도시 정책의 새로운 화두가 되고 있다. 슬리퍼를 신고도 10분 내 일상에 필요한 시설을 누릴 수 있는 생활권이라는 뜻이다. 경기연구원이 최근 발표한 자료는 이 개념이 더 이상 유행어에 머무르지 않고, 실제 도시 경쟁력을 가늠하는 하나의 지표로 자리 잡고 있음을 보여준다.경기연구원은 경기도 전역을 500m 격자 단위로 나눠 슬세권 지수를 산정했다. 카페, 편의점, 병원 등 생활편의시설을 도보 10분 안팎에서 누릴 수 있는지를 따져 '명당', '보통', '취약'으로 구분한 것이다. 분석 결과 경기도 전체 인구 거주 격자 2만 5천여 개 가운데 슬세권 명당은 496개, 보통은 7천여 개, 취약은 1만 8천여 개였다. 전체의 69.6%가 아직 생활편의 측면에서 취약 지역으로 분류됐다는 뜻이다. 반대로 보면 경기도 도시 정책은 여전히 대규모 개발과 교통망 확충 못지않게, 생활밀착형 공간의 질을 높이는 과제를 안고 있다는 얘기다.이 같은 흐름은 주민들의 주거 선택 기준 변화와도 맞물린다. 경기연구원은 2025년 경기도 사회조사 결과를 인용해, 거주지 선택 때 편의시설을 중요하게 본다는 응답이 18.2%로 4년 전보다 4.7%포인트 늘었다고 설명했다. 과거에는 지하철역 접근성이 우선이었다면, 이제는 집 밖으로 몇 걸음만 나가도 일상 서비스를 누릴 수 있는지가 점점 더 중요해지고 있다는 것이다. 특히 1인 가구 비중이 커지는 현실에서 동네 카페와 편의점, 세탁과 배송 거점은 단순한 상업시설을 넘어 사실상 생활을 떠받치는 '공유 거실' 구실을 한다는 분석도 눈길을 끈다.용인시의 현실은 기대와 과제가 함께 드러난다. 자료에 따르면 용인시는 인구가 거주하는 유효 격자 1,699개 가운데 슬세권 명당이 3개, 보통이 602개, 취약이 1,094개로 집계됐다. 명당과 보통을 합친 '양호 지역' 비율은 약 35.6%다. 단순 계산으로 보면 경기도 전체 평균인 약 30.4%보다는 다소 높지만, 수원시 83.1%, 부천시 80.7%, 안양시 75.8%와는 큰 차이를 보인다. 대도시 외형과 인구 규모에 비해 생활밀착형 편의성은 아직 상위권 도시들만큼 촘촘하지 않다는 점이 수치로 확인된 셈이다.용인의 위치는 다른 도시와 비교하면 더 분명해진다. 용인은 경기도 내에서 생활편의성이 아주 낮은 도시는 아니지만 시민들이 체감하는 '걸어서 해결되는 도시' 수준에 올라섰다고 보기에도 아직 이르다. 특히 동일한 대도시권 안에서도 수원·성남과는 격차가 뚜렷하고, 넓은 면적의 외곽 확장형 도시들과는 비슷하거나 조금 나은 수준에 머문다.이 결과는 용인의 도시 구조와도 무관하지 않다. 용인은 수지·기흥처럼 주거와 상업 기능이 비교적 밀집한 지역이 있지만, 처인구를 중심으로 넓은 면적에 주거지와 산업단지, 농촌형 공간이 공존하는 도농복합 구조를 지닌다. 신도시와 택지지구, 역세권 주변은 생활편의시설이 빠르게 채워졌지만, 도심에서 조금만 벗어나면 편의점 하나, 병원 하나를 두고도 체감 거리가 급격히 늘어나는 지역이 적지 않다. 이번 분석에서 용인의 명당 격자가 단 3개에 그친 것은, 특정 생활권에 편의시설이 몰려 있더라도 도시 전체로 보면 생활 인프라가 균형 있게 배치돼 있지 않다는 점을 보여준다.더 눈여겨볼 대목은 슬세권과 주거 수요의 관계다. 경기연구원은 슬세권 지수가 높은 명당 지역의 전월세 거래 발생 비율이 88.5%로, 취약 지역 5.5%보다 16배가량 활발하다고 분석했다. 생활편의시설이 잘 갖춰진 곳일수록 사람들이 모여들고, 실제 거주 수요도 커진다는 뜻이다. 이는 용인에서도 중요한 시사점을 던진다. 대규모 개발사업이나 교통 호재가 도시 이미지를 바꾸는 데는 효과가 있지만, 시민이 매일 체감하는 주거 만족도는 결국 집 앞 500m 안의 생활환경에서 갈린다는 점이다. 용인의 각종 개발계획이 진정한 정주 여건 개선으로 이어지려면, 상징적인 시설 하나보다 동네 단위 생활편의망을 얼마나 촘촘히 구축하느냐가 더 중요해질 수밖에 없다.경기연구원은 해법으로 슬세권 취약 지역을 '생활권 집중 개선지구'로 지정해 보행로와 가로등 등 보행환경을 정비하고, 비어 있는 상가에 생활편의시설이 들어올 수 있도록 임대료 지원이나 리모델링 지원을 검토할 필요가 있다고 제안했다. 또 민간 상권이 자연스럽게 형성되기 어려운 지역에는 공공이 직접 '생활서비스 패키지'를 공급하는 방안도 제시했다. 예컨대 주민센터 등에 공유 세탁기와 건조시설을 두거나, 편의점이 먼 지역에 무인택배함과 생활물품 픽업 거점을 마련하고, 병원이나 약국 접근성이 낮은 곳에는 이동형 의료서비스를 도입하는 방식이다.