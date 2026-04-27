말하지 못한 아이를 먼저 보아야 합니다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

학교폭력을 말할 때 우리는 자꾸 드러난 사건과 처리 결과에만 눈길을 둡니다. 그러나 정말 무겁게 보아야 할 것은 따로 있습니다. 피해를 입고도 누구에게도 말하지 못한 아이들입니다. 학교폭력의 가장 아픈 지점은 폭력 그 자체만이 아니라, 그 일을 겪고도 손을 내밀 곳이 없다고 느끼는 절망에 있습니다.아이는 맞고도 말하지 못할 수 있습니다. 놀림을 당하고도 참을 수 있습니다. 따돌림을 겪으면서도 "이 정도는 내가 견뎌야 하나" 하고 스스로 삼키기도 합니다. 어른들은 가끔 그것을 침묵이라고만 여기지만, 아이들에게 그것은 두려움일 수 있고 체념일 수 있으며, 아무도 내 편이 되어주지 않을 것이라는 외로움일 수 있습니다.바로 그 점이 우리를 가장 아프게 해야 합니다. 학교폭력은 누가 누구를 때렸는지, 어떤 일이 벌어졌는지만으로 다 설명되지 않습니다. 말하지 못한 시간, 혼자 견딘 시간, 도움을 청하지 못한 마음까지 함께 보아야 비로소 실체가 보입니다. 겉으로 드러난 상처보다 드러나지 않은 고립이 더 깊을 수 있습니다.아이들이 왜 바로 말하지 못하는지, 우리 사회는 더 정직하게 물어야 합니다. 말해도 달라지지 않을 것 같아서일 수 있습니다. 오히려 일이 더 커질까 두려워서일 수 있습니다. 괜히 예민한 아이로 보일까, 친구를 잃게 될까, 어른들마저 대수롭지 않게 여길까 걱정해서일 수도 있습니다. 그렇다면 문제는 아이들의 용기 부족이 아니라, 아이들이 쉽게 손을 내밀 수 없는 환경에 있습니다.학교는 가장 먼저 이 사실을 무겁게 받아들여야 합니다. 학교폭력 대응은 사건이 벌어진 뒤 엄하게 조치하는 데서 끝나서는 안 됩니다. 아이가 처음 이상 신호를 보냈을 때 그것을 알아채는 어른이 있어야 합니다. 별것 아닌 장난으로 넘기지 않고, "그랬구나" 하고 아이의 말을 받아주는 교사와 보호자가 있어야 합니다. 아이가 말문을 열었을 때 훈계보다 공감이 먼저 와야 하고, 확인보다 보호가 먼저 와야 합니다.지역사회도 다르지 않습니다. 학교폭력은 학교 안에서만 해결할 수 있는 일이 아닙니다. 우리 사회 전체가 아이들에게 어떤 얼굴을 하고 있는지 돌아보게 합니다. 아이가 힘들다고 말했을 때 "그럴 수도 있지"라고 넘기는 사회, 버텨야 한다고만 말하는 사회, 약한 모습을 드러내지 못하게 만드는 사회라면 학교폭력은 숨어들 수밖에 없습니다.청소년에게 필요한 것은 대단한 구호가 아닙니다. 힘들다고 말해도 괜찮다는 신호, 네 잘못이 아니라는 확인, 말해주어서 고맙다는 한마디입니다. 그 짧은 말 한마디가 아이를 침묵 밖으로 데리고 나올 수 있습니다. 결국 학교폭력 대책의 출발점은 가해 학생을 어떻게 벌할 것인가 이전에, 피해 학생이 얼마나 안전하게 말할 수 있게 할 것인가에 있어야 합니다.우리는 너무 냉정한 사회가 되어서는 안 됩니다. 아프다고 말하지 못하는 아이, 억울해도 참는 아이, 도움을 청할 곳이 없다고 여기는 아이가 늘어난다면 그것은 교육의 실패이기 전에 사회의 실패입니다. 청소년이 손을 내밀 수 없는 사회는 건강한 사회가 아닙니다.학교폭력에서 가장 위험한 신호는 큰 소리가 아니라 침묵입니다. 아무에게도 말하지 못한 아이가 있다는 사실을 가장 먼저, 가장 무겁게 받아들여야 합니다. 아이가 혼자 견디도록 두지 않는 사회, 말하는 순간 곁에 서주는 학교와 어른들, 그 신뢰를 다시 세우는 일에서부터 학교폭력 대책은 시작돼야 합니다.학교폭력 대책의 성패는 사건이 터진 뒤 얼마나 강하게 처벌했는가에만 달려 있지 않습니다. 쉬는시간과 점심시간을 누가 살피고 있는지, 교실과 복도에서 관계의 균열을 누가 먼저 읽어내는지, 학생이 처음 보낸 작은 신호를 어른이 어떻게 받아주는지에 달려 있습니다. 학교폭력은 결코 아이들끼리의 문제만이 아닙니다. 어른들이 놓친 구조의 문제이기도 합니다.학교 폭력에서 가장 오래 남는 것은 피해 학생 수가 아닙니다. "아무에게도 알리지 않음"이라는 짧은 문장입니다. 맞았다는 사실보다, 따돌림당했다는 사실보다 아무에게도 말할 수 없었다는 사실이 더 깊은 상처일 수 있습니다. 용인 지역 학교와 교육당국, 지역사회는 이 침묵을 가장 먼저, 그리고 가장 무겁게 받아들여야 합니다.