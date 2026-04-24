레바논 주민들, 이스라엘군 예수상 거부하고 새로 세워

▲이스라엘군(IDF) 병사가 레바논 남부 작전 도중 예수 그리스도 상의 머리 부분을 파괴하고 있는 장면이 19일 소셜미디어에 확산됐다. <이스라엘타임스> 등 현지 언론은 이스라엘군이 실제 사진임을 인정하고 조취를 취하기로 했다고 보도했다. ⓒ X계정(@ytirawi) 관련사진보기