추미애 "반도체 벨트 반드시 이긴다"…'메가 클러스터 완성' 드라이브

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 잇달아 방문해 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 강한 의지를 밝혔다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 잇달아 방문해 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 의지를 밝혔다. 이날 일정에는 홍기원·김현정 평택 국회의원과 이상식·손명수·부승찬·이언주 용인 국회의원, 최원용 평택시장 후보, 현근택 용인시장 후보가 동행했다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 잇달아 방문해 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 의지를 밝혔다. 이날 일정에는 홍기원·김현정 평택 국회의원과 이상식·손명수·부승찬·이언주 용인 국회의원, 최원용 평택시장 후보, 현근택 용인시장 후보가 동행했다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 잇달아 방문해 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 의지를 밝혔다. 이날 일정에는 홍기원·김현정 평택 국회의원과 이상식·손명수·부승찬·이언주 용인 국회의원, 최원용 평택시장 후보, 현근택 용인시장 후보가 동행했다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 24일 경기 평택과 용인 일대 반도체 현장을 잇달아 방문하며 '세계 최고 수준의 메가 반도체 클러스터' 구축 의지를 전면에 내세웠다. 전날(23일) 더불어민주당 광역단체장 후보자 연석회의에서 '반도체 벨트' 지역 선거 승리를 강조한 데 이어, 핵심 산업 현장을 직접 찾으며 공약의 실행력과 속도전을 부각하는 모습니다.추미애 후보는 이날 삼성전자 평택캠퍼스를 시작으로 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단 등을 차례로 방문했다. 현장에는 평택·용인 지역 국회의원들과 기초단체장 후보들이 함께하며 '원팀' 기조를 강조했다. 지방선거 승리를 통해 중앙정부와 광역·기초자치단체, 국회가 유기적으로 협력하는 체계를 구축하겠다는 메시지다.추미애 후보는 수원·용인·성남·안성·화성·평택·오산·이천으로 이어지는 이른바 '수·용·성·평·오·이' 반도체 벨트를 대한민국 산업의 핵심 축으로 규정했다. 특히 평택을 중심으로 한 생산 거점과 용인을 축으로 한 신규 클러스터, 성남·수원 일대의 연구개발 역량을 결합해 초광역 산업벨트를 완성하겠다는 구상이다.그는 "경기도 반도체 클러스터는 대한민국 경제의 미래를 좌우할 핵심 과제"라며 "속도와 추진력으로 반드시 세계 최고 수준으로 끌어올리겠다"고 밝혔다. 최근 글로벌 반도체 기업들의 투자 흐름도 언급했다. 네덜란드 ASML의 화성 동탄 진출, 미국 어플라이드 머티어리얼즈의 오산 R&D센터 추진 등을 사례로 들며 "글로벌 기업이 모이는 중심축을 더욱 고도화하겠다"고 강조했다.용인 국가산업단지에 대해서는 '적기 착공과 계획대로의 완공'을 분명한 원칙으로 제시했다. 전력·용수 공급, 토지보상, 오·폐수 처리 등 기반 인프라를 선제적으로 구축해 사업 지연 요인을 제거하겠다는 것이다. 특히 한국토지주택공사(LH) 사장 공백에 따른 우려와 관련해 "국토교통부와 긴밀히 협력해 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.SK하이닉스 용인 산단에서는 민간 투자와 공공 인프라가 결합된 초대형 반도체 생태계 구축 필요성을 강조했다. 단순한 공장 집적을 넘어 소재·장비·설계까지 아우르는 산업 생태계 전반을 경기도에 집약하겠다는 구상이다.추미애 후보의 이날 행보는 전날 발언과 맞물려 더욱 주목된다. 그는 23일 더불어민주당 광역단체장 후보자 연석회의에서 "경기도는 31개 시·군을 모두 이겨야 승리할 수 있다"면서도 "국가 경제의 심장인 반도체 벨트 지역 선거를 집중 지원해야 한다"고 강조했다. 이어 "수원을 필두로 용인을 반드시 되찾고, 성남·안성·화성·평택·오산으로 이어지는 벨트를 속도감 있게 추진해야 한다"고 밝혔다.이는 반도체 산업 경쟁력이 곧 지역 경제와 선거 구도에 직결된다는 인식을 반영한 발언으로 풀이된다. 반도체 클러스터 조성은 단순한 산업 정책을 넘어 일자리, 인구 유입, 지역 성장 전략과 직결되는 핵심 의제이기 때문이다.추미애 후보는 또 "지방선거에서 승리하면 대통령, 도지사, 시장, 국회의원이 하나의 원팀으로 움직이게 된다"며 "끝까지 책임지고 결과로 증명하겠다"고 말했다. 중앙정부 지원과 지방정부 실행력을 결합해 대규모 산업 프로젝트를 신속히 추진하겠다는 강한 의지를 표명한 것이다.결굴 추미애 후보의 '메가 반도체 클러스터' 구상의 키워드는 '속도'와 '협력'이다. 글로벌 공급망 경쟁이 격화되는 상황에서, 행정 절차와 인프라 구축을 얼마나 빠르게 완성하느냐가 성패를 좌우한다는 판단이다. 평택·용인 현장 방문과 '반도체 벨트' 강조 발언은 이러한 문제의식을 바탕으로, 산업 정책과 선거 전략을 결합한 행보로 해석된다.