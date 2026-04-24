시흥시, 광역 긴급 차 우선 신호 시스템 도입

큰사진보기 ▲시흥시가 '광역 긴급차량 우선신호시스템'을 도입한다. 사진은 시흥시청사 전경. ⓒ 시흥시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)/한국NGO신문(www.ngonews.kr)/시사월드(www.sisaworld.kr)에도 실립니다.

시흥시가 긴급차량의 이동을 최우선으로 확보하는 '광역 긴급차량 우선신호시스템'을 도입한다.'광역 긴급차량 우선신호시스템'은 긴급차량이 교차로에 접근하면 차량 위치정보를 기반으로 교통신호를 자동으로 제어해 신속한 통과를 지원하는 스마트 교통 기술로, 화재ㆍ구급ㆍ재난 등 긴급상황 발생 시 소방차나 구급차 등 긴급차량이 정지 없이 교차로를 지날 수 있도록 돕는다.이 시스템을 통해 긴급상황 발생 시 신고를 접수한 소방본부와 경기도교통정보센터가 교통신호 정보와 긴급차량의 위치정보를 실시간으로 분석하고 이를 각 시군 관계기관에 공유한다. 시는 이 정보를 받아 우선신호 정보를 제공하고 최적 이동 경로를 산출해 최종 목적지까지 안내한다.이번 시스템 도입과 관련해 시흥시는 "긴급차량의 평균 출동 시간이 기존보다 50% 이상 단축돼 화재 및 응급환자 발생 시 '골든타임' 확보에 크게 이바지할 것으로 기대한다"라며 "교통 혼잡으로 인한 2차 사고 위험 감소와 시민 안전 강화 효과도 예상된다"고 밝혔다.이어 "인접 지방자치단체 간 연계가 가능한 광역 단위로 운영돼, 장거리 긴급 출동 시에도 신호 단절 없이 연속적인 이동이 가능하다"라며 "이는 기존 관내 중심의 신호 제어 방식에서 벗어나, 시군 경계 통과 시 발생하던 신호 단절 문제를 해소함으로써 보다 효율적인 긴급 대응체계 구축에 이바지할 것으로 전망된다"라고 덧붙였다.박영덕 시흥시 안전교통국장은 "광역 긴급차량 우선 시스템 구축으로 대형 화재 등 응급 발생 시 신호 제약 없는 신속한 이동으로 골든타임을 확보할 수 있을 것이다"라고 기대하며 "광역 긴급차량 우선신호시스템 구축을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편, '광역 긴급차량 우선신호시스템' 도입 사업은 4월부터 8월까지 추진되며, 시흥시는 현재 서비스 제공을 위한 필요 행정 절차를 이행 중이다. 서비스는 오는 9월부터 개시 예정이며, 시는 주요 출동 경로 및 교통량이 많은 400개 교차로에 우선 구축해, 단계적으로 시스템을 확대 적용할 계획이다. 아울러 경찰ㆍ소방 등 관계기관과의 협력을 통해 안정적인 운영체계를 구축할 방침이다.