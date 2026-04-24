통일교 금고 관리 기준은? "1억 이상은 금고, 나머지는..."

통일교 관계자가 법정에서 "정원주 전 총재 비서실장으로부터 권성동 국민의힘 의원이 한학자 총재에게 세뱃돈을 받았다는 말을 들은 적 있다"고 증언했다. 앞선 공판에서 정원주 전 비서실장이 '세뱃돈 지급 현장'을 직접 목격했다고 진술한 것과도 맞아떨어지는 대목이다.
서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)는 24일 오전 10시 10분부터 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 윤영호 전 세계본부장, 정 전 총재 비서실장 등에 대한 22차 공판을 열었다.
이날 오전 재판에는 총재 수행 업무를 담당했던 통일교 직원 정아무개씨가 증인으로 출석했다. 그는 "외부인 지급 목적으로 (총재) 내실 자금에서 1억 원 이상 출금된 적 없었다"면서 "한 총재가 권 의원에게 세뱃돈 100만 원을 줬다는 말을 들은 적 있다"고 밝혔다. 이는 통일교가 권 의원에게 불법 정치자금 1억 원을 지급했다는 의혹은 부인하면서도, 법 위반이 아닌 '세뱃돈 100만 원' 지급 의혹은 인정한다는 취지로 풀이된다.
통일교 직원 "권성동 2월 방문 때 다과 준비했다"
권 의원은 2022년 2월 8일과 3월 22일 통일교 천정궁에 방문한 것으로 알려졌다. 두 차례 방문을 두고 정씨의 기억은 갈렸다. 그는 2월 8일 방문에 대해 "당일 아침에 정 전 비서실장으로부터 (권 의원이) 방문한다고 들었다"며 "다과와 차를 준비하라고 해서 준비했다"고 말했다. 반면 3월 22일 방문은 "전혀 몰랐다"며 "나중에 뉴스 보고 알았다"고 주장했다.
그는 "정 전 비서실장으로부터 한 총재가 권 의원에게 세뱃돈 100만 원을 줬다는 말을 들었냐"는 한 총재 측 변호인단 질문에 "들었다"고 답했다. 청탁금지법상 세뱃돈으로 100만 원을 지급하는 것은 위반 사항이 아니다. 이는 한 총재가 권 의원에게 청탁과 무관하게 돈을 건넸다는 것을 주장하기 위한 목적으로 해석된다.
정씨의 증언은 앞서 피고인이 아닌 증인 신분으로 법정에 섰던 정 전 비서실장의 진술과도 일치한다. 정 전 비서실장은 지난 19차 공판 때 증인으로 출석해 "어머니(한 총재)께서 세뱃돈을 주시겠다고 해서 '(권 의원이) 세배하셨나 보다' 생각했다"며 "(액수를 두고) 윤 전 본부장에게 '너무 적은 거 아니냐'고 했던 기억이 난다"고 증언했다.
이날 법정에서 정씨는 "외부인에게 1억 원 이상 지급할 목적으로 (한 총재의) 내실 자금이 출금되는 경우를 본 적 있냐"는 질문에는 "본 적도 들은 적도 없다"며 완강히 부인했다. 이외에도 "엄마가 사랑으로 아들을 감싸듯 한 총재가 윤 전 본부장을 눈감아줬다"고 주장하기도 했다.
통일교 내실 금고는 어떻게 관리할까
이날 오후 재판에는 한 총재의 내실 금고를 관리한 통일교 관계자 김아무개씨가 증인으로 출석했다. 김씨는 "(예물 목적 등으로) 현금이 들어오면 취합해서 1억 단위는 금고에 보관한다"며 "나머지 금액 중 몇천만원 단위는 옷방 서랍에, 500만 원 이하는 파우더룸에 보관한다"고 설명했다.
김씨는 "한 총재 지시가 있는 경우에만 내실 금고에 보관된 현금을 출금하냐"는 한 총재 측 질문에 "그렇다"고 답했다. 이어 "다른 사람이 현금을 꺼내 오라고 지시한 적은 없냐"는 질문에는 "정 전 비서실장은 가끔 그랬고, 윤 전 본부장은 그런 적 없었다"고 했다.
그는 2022년 2월 8일 권 의원의 방문에 대해 "그때 왔었는지 몰랐다"며 "당시 상황이 기억나지 않아 세뱃돈 100만원을 금고에서 출납했는지도 기억나지 않는다"고 했다.
이날 공판에 김건희 특검팀(민중기 특검)은 남도현·박예주·오세진 검사가 출석했다. 한 총재의 변호인으로는 김윤겸·김태은·권오석·류재훈·박진원·서동후·송우철·최무빈(이하 법무법인 태평양), 강찬우·신성윤·심규홍·이남균(이하 법무법인 LKB평산) 등 총 12명이 출석했다. 다음 공판은 오는 28일 열릴 예정이다.
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