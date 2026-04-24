청주 가스폭발 성금 누적 1억8400만원... 다음달까지 모금

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주 가스 폭발 사고 피해 주민을 돕기 위한 지역 사회의 온정이 이어지고 있다.청주시와 충북사회복지공동모금회는 지난 16일부터 24일 현재까지 '청주 가스폭발 사고 특별모금'을 통해 총 1억8400만원의 성금을 모았다고 밝혔다.전날 1억4000만 원에서 하루 만에 4400만 원이 추가로 접수되며 기부 행렬이 빠르게 확산되고 있다.24일 청주시 이·통장협의회가 1800만 원, 청주시기업인협의회가 1600만 원을 각각 기탁했다. 한국어린이집총연합회 회장을 지낸 임직숙씨도 개인 이름으로 1000만 원을 보탰다.이에 앞서 SK하이닉스는 디지털 온누리상품권 형태로 1억 원을 기부했다.이 밖에도 청주시 자치행정과, 청주시주민자치위원장협의회, 우성어패럴이 각각 1000만 원을 냈고, 대건전기 300만 원, 흥덕자율방범대 100만 원, 복대동새마을회 10만 원 등 지역 단체의 참여도 이어졌다. 개인 기부자는 29명으로 총 600만 원을 기탁했다.성금은 전액 피해자 지원에 사용된다. 공동모금회는 구체적인 지원 방식과 규모를 모금 종료 후 청주시와 협의해 결정할 것이라고 답했다.이번 특별기부는 별도 목표액 없이 다음 달 31일까지 모금을 이어갈 계획이다. 기부자는 세제 혜택을 받을 수 있다.한편 보험업계는 이번 사고로 인한 재산 피해를 수십억원 규모로 추산하고 있다.청주시에 따르면 누적 피해 신고는 618건으로, 아파트 333건·주택 168건·상가 61건·차량 56건이다. 이재민은 79명(39가구)이다.