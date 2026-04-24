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정치

26.04.24 16:51최종 업데이트 26.04.24 16:51

이광수 충북도당 사무처장, 전북서 전략공천 받나

민주당 당직자노조, 23일 정청래 당대표에 전략공천 공식 요청

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이광수 더불어민주당 충북도당 사무처장.
이광수 더불어민주당 충북도당 사무처장. ⓒ 충북인뉴스

더불어민주당 당직자들이 지난 1월 충북과 인연을 맺은 이광수 충북도당 사무처장의 전북 군산·김제·부안(을) 지역구 전략공천을 공식 요청해 눈길을 끈다.

지난 23일 민주당 사무직당직자노동조합에 따르면 노조는 최근 정청래 당대표에게 의견서를 제출하고 이 사무처장을 재보궐선거 후보로 추천했다.

해당 지역구는 이원택 의원이 전북도지사 선거에 출마하면서 공석이 된 지역구로 노조는 의견서에서 "군산·김제·부안(을) 재보궐선거 출마 의사를 밝힌 이광수 사무처장은 15년 넘게 중앙당과 시·도당, 청와대 등에서 업무를 수행하며 당을 위해 헌신해 온 인재"라고 평가했다.

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이어 "전략공천 과정에서 당을 위해 헌신해 온 당직자들의 노고와 가치가 정당하게 평가되길 바란다"며 이 사무처장에 대한 지지를 선언했다.

앞서 이처장은 지난 16일 중앙당을 찾아가 출마 의사를 밝힌 것으로 여러 언론을 통해 알려졌다.

이광수 사무처장은 전북 김제 출신으로 전주대 법학과를 졸업했으며, 노사모 활동을 통해 정치에 입문했다. 문재인 정부 청와대 선임행정관(2급), 민주당 중앙당 조직국장, 국회 정책연구위원, 민주당 전북도당 사무처장 등을 지냈다.

특히 이재명 대통령으로부터 홍조근정훈장을 받는 등 친명으로 분류되는 인물이다.

앞서 더불어민주당 충북도당은 지난 1월 당원 명부 유출과 관련해 관리 소홀의 책임을 물어 도당 사무처장을 교체했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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