법무부, 친일 임선준 후손 상대 친일재산 반환소송 '승소'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

법무부가 24일 친일반민족행위자 임선준의 후손을 상대로 제기한 친일재산 반환소송에서 승소하면서, 친일 반민족행위자의 재산 환수에 새로운 전기가 마련될 것으로 기대된다.법무부는 24일 "임선준 후손을 상대로 제기한 5300만 원 상당의 매각대금 부당이득 반환 청구 소송에서 승소했다"고 밝혔다. 재판은 지난 22일 서울서부지법에서 진행됐고, 재판부는 정부의 손을 들어줬다.이번 판결은 대법원이 2024년 12월 "친일반민족행위자 후손의 소멸시효 주장은 권리남용에 해당한다"고 판단한 이후 법무부가 받아낸 첫 승소 사례다.그동안 시효 문제로 환수에 어려움이 있었던 친일재산 환수 소송의 중요한 전환점이 될 것이란 전망이 나오는 이유다.임선준은 고종 강제 퇴위와 한일신협약(정미7조약) 체결에 협력해 일제로부터 자작 작위를 받고, 한국병합기념장까지 받은 대표적인 친일반민족행위자다.정부는 후손들이 1993년부터 2000년 사이 매각한 여주시 소재 토지 8필지의 매각대금이 친일행위 대가로 형성된 재산이라고 보고 반환을 청구했다.법무부는 지난 1월 신우선·박희양·임선준 등 친일반민족행위자 후손이 보유한 토지에 대해 소유권 이전 등기와 부당이득 반환 소송을 제기한 바 있다.이번 승소는 단순한 금액 이상의 의미를 갖는다. 오랜 시간 후손 명의로 이전되거나 매각돼 사실상 환수가 어렵다고 여겨졌던 친일재산에 대해 국가가 끝까지 추적하면 되찾을 수 있다는 가능성을 보여준 사례이기 때문이다.<충북인뉴스>는 지난 수년간 친일반민족행위자 후손들이 소유하거나 매각한 토지의 흐름을 추적하며, 공적 기록과 등기 자료를 통해 은폐된 재산의 실체를 밝혀왔다. 이러한 보도는 친일재산 환수의 필요성과 가능성을 환기시키는 계기가 됐다는 평가를 받는다.정성호 법무부 장관은 "단 1원의 친일재산이라도 끝까지 환수하겠다"며 "완전한 친일청산을 위해 국회에 계류 중인 친일재산귀속법 개정안 통과를 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.