미군정 포고령이 부른 '사법 학살'... 78년 만의 재심 무죄판결

▲앞서 대전지방검찰청 홍성지청도 구형의견서를 통해 "재심대상 사건의 판결문, 공소장 등 기록이 모두 소시로디어 공소사실을 특정하거나 입증할 자료가 전혀없고, 새롭게 제출할 증거가 없다"라며 "피고인에게 무죄를 선고해달라"고 밝혔다. ⓒ 백남식 관련사진보기