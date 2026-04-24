미군정 포고령이 부른 '사법 학살'... 78년 만의 재심 무죄판결

미군정기 시위에 참여했다는 이유로 유죄를 선고받고, 한국전쟁 발발 직후 '세상에서 가장 긴 무덤'이라 불리는 대전 산내 골령골에서 학살된 백락정·백락용 형제가 78년 만에 무죄가 선고됐다.
대전지방법원 홍성지원은 24일 오전 10시 포고령 제2호 위반 혐의로 각각 징역형을 선고받았던 고(故) 백락정(당시 징역 1년), 백락용(당시 징역 8월, 집행유예 2년) 형제에 대한 재심판결에서 무죄를 선고했다.
앞서 대전지방검찰청 홍성지청도 구형의견서를 통해 "재심대상 사건의 판결문, 공소장 등 기록이 모두 소시로디어 공소사실을 특정하거나 입증할 자료가 전혀없고, 새롭게 제출할 증거가 없다"라며 "피고인에게 무죄를 선고해달라"고 밝혔다.
1947년 시위에 참여했다가 검거된 두 사람에게 적용된 '포고령 제2호'는 미군정이 점령군의 치안 유지 등을 목적으로 공포한 규정이다. 문제는 이 포고령 위반자들이 당시 관변단체인 '국민보도연맹'에 자동 가입되었다는 점이다.
보도연맹 가입은 한국전쟁 발발 직후 이들에게 '사형 선고'와 다름없었다. 형 백락용은 전쟁 직후 대전형무소에 수감됐고, 형을 찾으러 간 동생 백락정마저 행방불명됐다. 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위) 조사 결과, 이들은 1950년 7월경 대전 산내 골령골에서 군경에 의해 집단 학살된 것으로 확인됐다.
이에 따라 이번 재심은 '포고령 제2호' 위반으로 한국전쟁 전후 벌어진 '사법 학살'의 뿌리를 규명하는 계기가 될 것으로 보인다.
소송대리인인 이명춘 변호사는 "포고령 2호 위반은 학살의 징검다리였다라"며 "이번 판결을 계기로 유사한 사례에 대한 전국적인 전수조사가 필요하다"고 강조했다.
유족인 백남식씨는 "고인의 명예를 80년 가까이 지난 오늘에서야 회복시켜 죄송하다"라며 "다시는 편향된 사상과 이념으로 왜곡된 역사가 반복되지 않기를 바라는 마음 뿐"이라고 말했다.
한편 2기 진실화해위는 백락정에 대해 진실규명 결정을 내렸다가 1951년 육군본부 고등군법회의의 국방경비법 위반 '사형 판결' 기록이 발견됐다는 이유로 기존의 진실규명을 취소했다. 이에 따라 백 씨는 행정법원에 진실화해위 진실규명 취소 이의신청 기각결정 취소소송을 제기했다. 또 국방경비법 위반에 따른 군법회의 사형 판결에 대한 형사재심을 요구하는 소송도 진행 중이다.
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