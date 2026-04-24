무안군수 예비후보들 "선거법 위반 김산 후보 사퇴하라"

큰사진보기 ▲민주당 김산 무안군수 후보 사퇴 촉구 기자회견. ⓒ 나광국 후보 측 제공 관련사진보기

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더불어민주당 전남 무안군수 경선에 나섰던 예비후보들이 24일 공직선거법 위반 혐의로 경찰 수사를 받는 김산 무안군수에 대해 민주당 후보직 사퇴를 촉구했다.나광국·류춘오·최옥수 예비후보는 이날 전남도의회에서 기자회견을 열고 "최근 불거진 김산 무안군수 후보의 공직선거법 위반 의혹과 관련해 더는 좌시할 수 없다"며 이같이 밝혔다.이들은 "지난 3월 31일 군청 회의실에서 열린 김산 후보 출마 기자회견은 사실상 사전선거운동"이라며 "군청 고위 공무원과 이장단, 지지자들이 대거 참석했고, 지지 호소는 물론 '김산' 구호까지 이어졌다"고 주장했다.이어 "예비후보 등록 전 조직적 참여, 단체 연호, 확성장치 사용까지 있었다면 이는 결코 가볍게 넘길 수 없는 사안"이라며 "현직 군수의 지위를 이용해 공공청사에서 정치 행위를 했다면 공직자의 정치적 중립 의무를 정면으로 훼손한 것"이라고 했다.이들은 무안군선거관리위원회를 향해 "김산 군수는 예비후보 등록 절차가 마무리되기도 전에 출마 기자회견을 열어 사전선거운동 의혹을 받았지만, 선관위가 늑장대응하면서 관권 선거 논란을 키웠다"고도 주장했다.재선인 김산 군수는 결선 끝에 도의원인 나광국 예비후보를 꺾고 지난 22일 민주당 후보로 확정됐다.김 군수 선거법 위반 의혹을 내사해오던 경찰은 23일 김 군수와 무안군청을 압수수색하는 등 강제수사에 착수했다. 경찰은 압수수색 과정에서 김 군수 등 관련자들의 휴대전화도 확보했다.경찰은 김 군수를 향해 제기된 사전선거운동 및 공무원 선거 동원 의혹을 중점 수사하는 것으로 알려졌다. 다만 김 군수 측은 제기된 의혹이 사실과 다르다는 입장인 것으로 전해졌다.