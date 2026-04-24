주사기 13만개 쌓아놓고도..."24시간내 출고 조치"

큰사진보기 ▲김명호 식품의약품안전처 의료기기 안전국장이 24일 서울 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 주사기 매점매석 1차 특별단속 결과 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲24일 서울 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 열린 주사기 매점매석 1차 특별단속 결과 브리핑에서 단속된 주사기 동일 상품이 제품이 진열돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

주사기 유통 질서를 어지럽힌 판매업자들이 무더기로 적발됐다. 중동 전쟁 여파로 의료제품 수급 불안을 악용해 일부 업체는 재고를 쌓아두고도 시장에 풀지 않거나, 특정 거래처에 물량을 몰아주는 방식으로 공급을 왜곡한 것으로 드러났다.김명호 식품의약품안전처 의료기기안전국장은 이날 서울 양천구 서울지방식약청에서 "전국 주사기 판매업체를 특별 단속한 결과 주사기 매점매석금지 고시를 위반한 32개 업체를 적발했다"고 밝혔다. 단속은 지난 20일부터 22일까지 사흘간 진행됐다.식약처는 이들 업체에 대해 물가안정에 관한 법률에 따라 고발 및 시정명령 조치할 계획이다. 김 국장은 "매점매석행위가 적발되면 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있다"고 설명했다.이번 점검은 입고량 대비 판매량이 지나치게 적은 업체, 과도한 재고를 보유한 업체, 특정 거래처에 편중 공급하거나 높은 가격으로 판매한 업체 등을 중심으로 이뤄졌다.단속 결과를 보면, 월평균 판매량의 150%를 초과하는 물량을 5일 이상 보관하고도 판매하지 않은 업체가 4곳이었다. 또 동일 구매처에 과도하게 물량을 공급한 업체는 30곳으로 확인됐다. 이 가운데 2개 업체는 두 가지 위반 사항이 중복 적용됐다.적발된 사례도 구체적이다. A 판매업체는 판매량 대비 150%가 넘는 주사기 약 13만 개를 5일 이상 보유하면서도 시장에 내놓지 않다가 적발됐다. 식약처는 해당 물량을 공급 부족을 겪는 온라인 쇼핑몰 등에 24시간 내 출고하도록 조치했다.B 판매업체의 경우 특정 거래처에 물량을 집중 공급한 사례다. 이 업체는 C 의료기관과 D 판매업체 등 33곳 동일 구매처에 월평균 판매량의 최대 59배에 달하는 약 62만 개를 판매한 것으로 드러났다. 기간은 지난해 12월부터 올해 2월까지다.식약처는 이번 단속이 주사기 유통 과정에서 발생하는 공급 지연과 거래처 편중 공급 등 시장 교란 행위를 바로잡기 위한 조치라고 설명했다. 동시에 안정적인 공급 체계를 확보하는 데 목적이 있다고 덧붙였다.식약처는 이날 주사기 생산량이 전년도 대비 평시 수준이라고 밝혔다. 다만 최근 중동전쟁 등으로 수급불안이 커지면서 불안심리가 높아서 매점매석 행위가 발생한 것이란 판단이다.김 국장은 "주사기마다 종류, 용량이 다양한데, 전반적으로 주사기 생산량이 증가했다"면서 "지난해에는 하루에 360만 개 정도 생산, 요즘에는 하루에 435만 개를 생산하고 있다"고 설명했다. 이어 "사람들이 불안 심리로 주사기를 많이 살려는 경향이 있고, 그런 경향으로 매점매석 행위가 발생한 것"이라고 분석했다.일부 온라인몰에서 발생한 주사기 품절 상황에 대해서는 온라인 유통 구조의 복잡성이 작용한 것이란 판단이다.식약처는 현재 '주사기 매점매석행위 신고센터'를 운영 중이다. 신고된 업체에 대해 자료 분석과 현장 단속을 병행하고 있다. 또한 제조·판매업체로부터 매일 생산량과 판매량(판매처), 재고량을 보고받아 유통 경로까지 분석하는 등 감시를 강화하고 있다. 단속 역시 지속적으로 실시한다는 계획이다.오유경 식약처장은 "주사기가 안정적으로 공급될 수 있도록 유통망 정상화를 위해 총력 대응할 예정"이라고 밝혔다.